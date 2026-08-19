Mahagaon Hospital Attack: रुग्णालयात हल्लेखोरांचा थरार! काचा फोडल्या, ‘मारून टाकतो’च्या धमक्या; डॉक्टर-नर्स बाथरूममध्ये लपले

-गणेश भोयरमहागाव : येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांचा जीव वाचविण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनाच मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) रात्री आपला जीव वाचविण्यासाठी बाथरूममध्ये लपून बसण्याची वेळ आली. अपघातात जखमी झालेला शेख इसराइल शेख शाबुद्दीन हा ड्रेसिंग करून घेण्यासाठी रुग्णालयात आला होता. त्यावेळी डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांसोबत वाद झाल्यानंतर तो ‘तुम्हाला दाखवतो’ असे म्हणत निघून गेला. त्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासाने १० ते १२ जणांना सोबत घेऊन तो पुन्हा रुग्णालयात आल्याचा आरोप आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.यावेळी नर्सिंग ऑफिसर प्रशिक बाबुराव काळबांडे यांना रॉड व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. डॉक्टर व परिचारिकांच्या दिशेने लोखंडी रॉड घेऊन धाव घेत हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याने डॉ. दीक्षा मुदमुले आणि नर्सिंग ऑफिसर पूनम कोकरे यांनी डिलिव्हरी रूममध्ये धाव घेत बाथरूममध्ये लपून आपला जीव वाचविला.या प्रकारात डिलिव्हरी रूमच्या काचा लोखंडी रॉडने फोडण्यात आल्या. ‘कुठे लपल्या? किती वेळ लपून बसता? तुम्हाला बघतोच, मारून टाकतो,’ अशा धमक्या देत हल्लेखोर सुमारे अर्धा तास रुग्णालय परिसरात लोखंडी रॉड घेऊन फिरत असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या घटनेनंतर ग्रामीण रुग्णालयातील सेवा पहाटे चार वाजेपर्यंत ठप्प ठेवावी लागली. रुग्णालयात प्रसूती झालेली महिला तसेच इतर रुग्ण उपचारासाठी दाखल असताना हा प्रकार घडल्याने रुग्णांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..ड्रेसिंगसाठी आला अन् काही वेळातच जमाव घेऊन परतलाअंबोडा येथील शेख इसराइल शेख शाबुद्दीन हा अपघातात जखमी झाल्याने मंगळवारी रात्री सुमारे १० वाजता ड्रेसिंग करून घेण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयात आला होता. यावेळी उपस्थित डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसोबत त्याचा वाद झाला. त्यानंतर ‘तुम्हाला दाखवतो,’ असे म्हणत तो रुग्णालयातून निघून गेला.मात्र, अवघ्या अर्ध्या तासाने तो १० ते १२ जणांना सोबत घेऊन पुन्हा ग्रामीण रुग्णालयात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या गोंधळात नर्सिंग ऑफिसर प्रशिक बाबुराव काळबांडे यांना रॉडने तसेच लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाली. त्यांच्या शरीरातून रक्तस्राव झाला असून, फ्रॅक्चर झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी अन्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले..डॉक्टर, परिचारिकांनी बाथरूममध्ये लपून वाचवला जीवपरिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीक्षा मुदमुले आणि नर्सिंग ऑफिसर पूनम कोकरे यांनी प्रसंगावधान राखले. त्यांनी तातडीने डिलिव्हरी रूममध्ये धाव घेत दरवाजा आतून बंद केला आणि बाथरूममध्ये आश्रय घेतला.बाहेरून हल्लेखोरांनी डिलिव्हरी रूमच्या काचा रॉडने फोडल्या. आत डॉक्टर व परिचारिका कुठे लपल्या आहेत, याचा शोध घेत धमक्या देण्यात आल्या. जवळपास तासभर त्यांनी जीव मुठीत घेऊन बाथरूममध्ये लपून परिस्थिती शांत होण्याची वाट पाहिली..रुग्णालयात रुग्ण; बाहेर मात्र दहशतीचे वातावरणघटना घडली तेव्हा ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूती झालेली एक महिला रुग्ण दाखल होती. त्याशिवाय जनरल वॉर्डमध्ये इतर रुग्णही उपचार घेत होते. अशा परिस्थितीत लोखंडी रॉड घेऊन जमावाने रुग्णालयात धुडगूस घातल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.हल्लेखोर निघून गेल्यानंतरही परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागला. डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचारी भयभीत असल्याने रुग्णालयाची सेवा पहाटे चार वाजेपर्यंत बंद ठेवावी लागली. परिणामी उपचारासाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य रुग्णांचीही गैरसोय झाली..‘सेवा करण्याचे फळ असे मिळणार असेल तर काम कसे करायचे?’या घटनेने ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी रात्रंदिवस सेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरच जीवघेणा हल्ला होत असेल, तर अशा वातावरणात काम कसे करायचे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला.घटनेनंतर उपस्थित कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू होते. डॉक्टरही या प्रकारामुळे भावुक झाल्या. ‘आम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी येथे काम करतो. मात्र, सेवा देताना आमचाच जीव धोक्यात येत असेल तर ग्रामीण रुग्णालयात सेवा देणे कठीण आहे,’ अशी व्यथा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.‘आज माझा जीव गेला असता तर?’“त्या रात्री आम्ही डॉक्टरांसोबत असूनही रुग्णांना उपचार देत नव्हतो, तर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी बाथरूममध्ये लपून बसलो होतो. बाहेरून काचा फोडण्याचा आवाज आणि ‘तुम्हाला मारून टाकतो’ अशा धमक्या ऐकताना आमच्या काळजाचा ठोका चुकत होता. त्या क्षणी माझ्या डोळ्यासमोर माझे घरचे आणि कुटुंबीय आले..ही घटना माझ्या घरच्यांना कळली तर ते मला पुन्हा रुग्णालयात येऊ देणार नाहीत, अशी भीती वाटते. आज त्या हल्ल्यात माझा जीव गेला असता तर माझ्या कुटुंबाचे काय झाले असते? वेळ गेल्यानंतर मदत मिळाली, कारवाई झाली तरी गेलेला जीव परत येणार आहे का? आम्ही आमचे घरदार सोडून, रात्रंदिवस रुग्णांची सेवा करण्यासाठी येथे उभे असतो; त्याच्या मोबदल्यात आमच्याच जीवाला धोका मिळत असेल तर मनातून खूप खचून गेले आहे.त्या घटनेचा विचार केला की अंगावर काटा येतो. पुन्हा रुग्णालयात येऊन काम करण्याची हिंमत होत नाही. आम्हाला दया नको, आमच्या सुरक्षेची हमी हवी. डॉक्टर आणि परिचारिकांचा जीव सुरक्षित असेल तरच आम्ही दुसऱ्यांचे जीव वाचवू शकतो.” — पूनम कोकरे, नर्सिंग ऑफिसर, ग्रामीण रुग्णालय, महागाव.यापूर्वीही घटना; सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवरमहागाव ग्रामीण रुग्णालयात यापूर्वीही डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसोबत अशा प्रकारच्या घटना घडल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, त्यानंतरही रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आलेली नसल्याने मंगळवारी रात्रीच्या घटनेनंतर प्रशासनाच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळाले नाही तर त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेवर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने या घटनेकडे केवळ एका गुन्ह्याच्या दृष्टिकोनातून न पाहता ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी आणि रुग्णांच्या सुरक्षेचा कायमस्वरूपी प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे..कायमस्वरूपी सुरक्षेची मागणीघटनेनंतर ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी रुग्णालयात कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त, सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती, सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम करणे, आवश्यक असल्यास रुग्णालय परिसरात पोलिस चौकीची व्यवस्था करणे आणि हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.BNSच्या ११ कलमांन्वये गुन्हाया प्रकरणी शेख इसराइल शेख शाबुद्दीन व इतर १० ते १२ याच्याविरुद्ध महागाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 मधील कलम 132, 118(1), 115(2), 189(2), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(2), 351(3) आणि 324(4) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. १९ ऑगस्ट रोजी पहाटे ३.५२ वाजता गुन्हा नोंदविण्यात आला..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील अंबरे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीक्षा मुदमुले यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.डॉक्टर रुग्ण वाचवतात; मग डॉक्टरांचा जीव कोण वाचवणार?महागाव ग्रामीण रुग्णालयातील या घटनेनंतर हा प्रश्न केवळ तेथील डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांचा राहिलेला नसून, ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या सुरक्षेचा बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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