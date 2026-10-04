विदर्भ

बोअरवेल खोदण्यापूर्वीच प्रशासनाचा दणका! वाघनाथ येथे बोअरवेल मशीन जप्त; यवतमाळ जिल्ह्यातील पहिली कारवाई

महागाव तालुक्यात भूजल संवर्धनासाठी प्रशासनाची कठोर भूमिका; आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई.
Administration's crackdown before boring! Machine seized at Waghnath in Mahagaon taluka.

Administration's crackdown before boring! Machine seized at Waghnath in Mahagaon taluka.

Sakal

गणेश भोयर
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महागाव : दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना भूजलसाठ्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. महागाव तालुक्याचा समावेश ‘ट्रिगर-१’मध्ये झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने बोअरवेल, विहीर तसेच अन्य माध्यमातून पाण्याचे स्रोत निर्माण करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. या आदेशाची पायमल्ली करीत वाघनाथ येथे बोअरवेल खोदण्यासाठी आणलेली मशीन महसूल आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने कारवाईपूर्वीच जप्त केली. भूजल उपशासाठी घातलेल्या निर्बंधांच्या अंमलबजावणीतील ही यवतमाळ जिल्ह्यातील पहिली कारवाई असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

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