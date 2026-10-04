बोअरवेल खोदण्यापूर्वीच प्रशासनाचा दणका! वाघनाथ येथे बोअरवेल मशीन जप्त; यवतमाळ जिल्ह्यातील पहिली कारवाई

महागाव : दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना भूजलसाठ्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. महागाव तालुक्याचा समावेश ‘ट्रिगर-१’मध्ये झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने बोअरवेल, विहीर तसेच अन्य माध्यमातून पाण्याचे स्रोत निर्माण करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. या आदेशाची पायमल्ली करीत वाघनाथ येथे बोअरवेल खोदण्यासाठी आणलेली मशीन महसूल आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने कारवाईपूर्वीच जप्त केली. भूजल उपशासाठी घातलेल्या निर्बंधांच्या अंमलबजावणीतील ही यवतमाळ जिल्ह्यातील पहिली कारवाई असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..महागाव तालुक्यातील वाघनाथ येथे बोअरवेल खोदण्यासाठी मशीन आणण्यात आल्याची माहिती महसूल प्रशासनाला मिळाली. त्यानंतर महसूल आणि पोलिसांचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. संबंधितांकडून बोअरवेल खोदण्याची तयारी सुरू असतानाच पथकाने कारवाई करीत मशीन ताब्यात घेतली. बोअरवेल मशीनचा क्रमांक KA-01-ML-5199 असल्याचे समोर आले आहे..दुष्काळी परिस्थितीत भूजलपातळीत सातत्याने घट होत असल्याने नव्याने बोअरवेल अथवा विहिरी खोदल्यास उपलब्ध भूजलसाठ्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने भूजलस्रोतांच्या वापराबाबत निर्बंध लागू केले आहेत. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महसूल आणि पोलिस प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत..दरम्यान, महसूल सेवक राहुल भामकर यांच्या फिर्यादीवरून महागाव पोलिस ठाण्यात संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे बोअरवेल खोदण्यापूर्वीच प्रशासनाने केलेल्या या कारवाईमुळे निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा मिळाला आहे..भूजल संवर्धनासाठी प्रशासन आक्रमकमहागाव तालुका ‘ट्रिगर-१’मध्ये समाविष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी उपलब्धतेबाबत प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध भूजलसाठा टिकवून ठेवण्यासाठी नव्या जलस्रोतांच्या निर्मितीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश वाघनाथ येथील कारवाईतून प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.