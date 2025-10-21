Bacchu Kadu: आत्महत्या करण्यापेक्षा एखाद्या आमदाराला कापून टाक; बुलढाण्यात बच्चू कडू यांचा संताप

संग्रामपूर : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार साफ दुर्लक्ष करत आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे सरकारने तत्काळ कर्जमाफी करावी. आरक्षणामुळे एखादा परिवार किंवा समाज सुखी होऊ शकतो मात्र मालाला भाव मिळाला तर अख्ख गाव सुखी होऊ शकेल..तुम्ही विचाराची लढाई सोडली आणि जातीपातीची लढाई सुरू केली त्यामुळे शेतकरी मागे राहिला. या सरकारने शेतकऱ्यांना भगवा हिरवा निळा रंगात वाटलं आणि त्यामुळे शेतकरी वाटल्या गेला. आपण जर विचारलं की तुला काय येतं तर त्याला काहीच येत नाही, मग आत्महत्या का करतो. अरे आत्महत्या करण्यापेक्षा एखाद्या आमदाराला कापून टाक असा संताप व्यक्त करत बच्चू कडू यांनी सरकारवर हल्ला केला..शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, पिकविमा, नुकसानभरपाई तसेच शेतमजुरांसाठीकल्याण महामंडळ स्थापनेसारख्या मागण्यांसाठी स्वराज्य पक्षाच्या नेतृत्वाखाली संग्रामपूर तालुक्यातील पातुर्डा येथे राज्यव्यापी हक्क परिषद ता.१९ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. यावेळी बोलताना बच्चू कडू यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर जोरदार टीका केली तसेच २८ ऑक्टोबरला नागपूर येथे होणाऱ्या कर्जमाफी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. पुढे बोलताना कडू म्हणाले की, शेतकऱ्यांना जाती धर्मात विभागल्याने शेतकरी एकत्र येत नाही, नाहीतर सरकार एका दिवसात सरळ होईल..मोदींनी शंभर लाख गाठी कापसाच्या अमेरिकेतून मागितल्या आहे. कुठे मीडियात बातमी आहे का..? या मीडिया वाल्यांचे अर्धे मालक भाजपचे आहेत. जोपर्यंत मातीची किंमत होत नाही तोपर्यंत जग सुधरत नाही. गाव आणि शेतकरी गरीब राहिला तरच शहर श्रीमंत होतील अस यांचे हे तत्व आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी १३ महिने आंदोलन करून काळे कायदे रद्द करायला लावले आणि आम्ही बायकोची आठवण आली की चाललो घरी, जेवढी शेतात मेहनत करता त्याच्या एक टक्के आंदोलनात मेहनत करा आणि तुमचं काम होईल असेही ते म्हणाले..परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या कार्यक्रमात बच्चू कडू, महादेव जानकर, दीपक केदार, गजानन पाटील बंगाळे, विठ्ठल राजे पवार, घनश्याम चौधरी, रविंद्र इंगळे आणि उज्वल पाटील चोपडे यांनी उपस्थिती लावली. शेतकरी-शेतमजुरांच्या विविध समस्यांवर बोलताना नेत्यांनी सरकार न्याय देण्यात पूर्ण अपयशी ठरल्याचे सांगितले..दरम्यान महादेव जानकर यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगितले. सरकारमुळे जनता त्रस्त झाली आहे. सरकारला घालवल्याशिवाय या समस्या सुटणार नाहीत असे म्हणत त्यांनी शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची मागणी अधोरेखित केली. दीपक केदार यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाईसाठी निर्णायक भूमिका घ्या, अन्यथा मंत्र्यांना तुडविण्यात मागे हटणार नाही असा स्पष्ट इशारा देत पिक विम्याच्या पारदर्शकतेसाठी लढा देण्याचे ठरवले..Radhakrishna Vikhe Patil: महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: राधाकृष्ण विखे पाटील; हलगर्जीपणाबाबत नेमकं काय म्हणाले?.त्यानंतर प्रशांत डिक्कर यांनी संबोधनात शेतकरी-शेतमजुरांची स्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले. सरकार दखल घेत नाही. शेतकऱ्यांचा संयम तुटला तर सरकारने देशभरातील फौज मंत्रालयावर उभी केली तरी पुरणार नाही. शेतकरी नक्षलवादी रूपाने मंत्रालयावर चालून येतील असा धडाकाही लावला. यावेळी विठ्ठल पाटील वखारे, दाऊद शहा,बाबुराव वेरुळकार,अंकुश सुलताने, रोहित ताथोड यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि बहुसंख्य शेतकरी-शेतमजूर उपस्थित होते. नागपूर आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी शेतकरी संघटनांना एकत्रित होण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, राज्यातील शेतकरी चळवळीला नवीन गती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.