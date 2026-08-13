महाराष्ट्रात ५ वर्षात ३६ हजार कंपन्या बंद पडल्या, केंद्र सरकारने सांगितलं असलं तरी माहिती तपासणार : उद्योगमंत्री सामंत

सकाळ वृत्तसेवा चंद्रपूर, ता. १२ : महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत ३६ हजार कंपन्या बंद पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, हा आकडा नेमका कोणत्या आधारे समोर आला, याची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी बुधवारी (ता. १२) स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली असली तरी तिचा आधार आणि वस्तुस्थिती पडताळण्यासाठी एक दिवसाचा वेळ हवा, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योग प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. .राज्यातील उद्योग क्षेत्राशी संबंधित आकडेवारीची वस्तुनिष्ठ पडताळणी आवश्यक असून, त्यानंतरच याबाबत निश्चित भूमिका मांडता येईल, असे डॉ. सामंत म्हणाले. दरम्यान, गोंडपिंपरी तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या एमआयडीसीला १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय एमआयडीसीच्या प्रक्रियेत पुढे जाणार नाही. येत्या चार-पाच दिवसांत जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांची बैठक घेणार असून, या बैठकीला आपण ऑनलाइन उपस्थित राहणार आहे. गरज भासल्यास स्वतः चंद्रपुरात येऊन शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधू, असेही त्यांनी सांगितले..Maharashtra Rain Alert : कोकण-मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता, मुंबई-पुण्यात कसं असेल हवामान?.मराठी भाषा शिकून द्यावीऑटोचालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून लोकप्रतिनिधींनाच मराठीत लिहिलेला मजकूर वाचता येत नसल्याच्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी मराठीचे ज्ञान नसणाऱ्यांनी भाषा शिकून घ्यावी, असे मत व्यक्त केले. अभिजित दीपके यांच्या आंदोलनाकडे आपण विद्यार्थी आंदोलन म्हणून पाहत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दिला; मग झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनापासून त्यांनी अंतर का ठेवले, असा सवालही त्यांनी केला..चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा असून, येथे वीज, पाणी यांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. सध्या गडचिरोलीतील उद्योगांना १०० टक्के, तर चंद्रपूरमधील उद्योगांना ८० टक्के प्रोत्साहन मिळते. आता गडचिरोली प्रमाणेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांनाही १०० टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ६५ कोटी रुपये, तर भद्रावती येथील एमआयडीसी येथे क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ३६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्य शासन १८० कोटी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ९० कोटी आणि स्थानिक खनिज विकास निधीतून ९० कोटी रुपये देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेत सामंजस्य करार झालेले न्यू एरा क्लिनटेक एनर्जी आणि ग्रेटा एनर्जी हे दोन उद्योग भद्रावती परिसरात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.