Maharashtra Education: महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती! नववी-दहावीत ९ टक्के विद्यार्थी शाळाबाह्य; एकशिक्षकी शाळांची संख्याही वाढली

-मंगेश गोमासे नागपूर: राज्यात माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता नववी व दहावी) नऊ टक्के विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडून शाळाबाह्य होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची बाब केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ‘युडीआयएसई प्लस - २०२५-२६’च्या अहवालातून समोर आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा चिंताजनक पैलू समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर जिल्ह्यात गळतीचे प्रमाण ८.५ टक्के आहे. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.राज्यात प्राथमिकस्तरावर १०० टक्के टिकवणूक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी आठवीनंतर दरवर्षी हजारो विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जातात. मुलींच्या तुलनेत मुलांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक असणे, ही बाब गंभीर ठरत आहे. शिक्षणातील या घसरणीमागे राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमधील भीषण विषमता हे मुख्य कारण ठरले आहे. राज्यात प्राथमिक शाळांचे प्रमाण ४५.३ टक्के आहे, परंतु त्या तुलनेत माध्यमिक शाळा केवळ १६.७ टक्के आणि उच्च माध्यमिक शाळा अवघ्या ११.३ टक्के आहेत. शाळांच्या या तुटवड्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी भटकंती करावी लागते. ज्यातून अखेर शिक्षण सोडण्याचा दुर्दैवी मार्ग निवडावा लागतो..एकशिक्षकी शाळांचा वाढता आलेखराज्यात एकाच शिक्षकावर चालणाऱ्या शाळांची संख्या ८,१५२ वरून थेट ९,२६९ वर पोहोचली आहे. एकाच शिक्षकावर संपूर्ण शाळेचा भार असल्याने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. हीच मुले पुढे माध्यमिक स्तरावर शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत ठरून शाळा सोडत आहेत. प्राथमिकवरून माध्यमिक स्तरावर जाताना विद्यार्थ्यांची होणारी ही मोठी गळती थांबवण्यात सरकारी उपाययोजना तोकड्या पडत असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे..विद्यार्थी शाळा सोडतो म्हणजे तो अपयशी ठरला असे नाही; अनेकदा शिक्षण व्यवस्था त्याला टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरते. त्यामुळे शासनाने आकडेवारी जाहीर करण्यापेक्षा त्यामागील कारणांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.-शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्रनवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेना, नागपूर.यू-डायस -२०२५-२६ अहवालानुसारशाळाबाह्य विद्यार्थी दर - ९.० टक्के (इयत्ता ९ वी व १० वी)राज्यातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या - ९,२६९ (मागील वर्षापेक्षा १,११७ ने वाढ)माध्यमिक शाळांची उपलब्धता - १६.७ टक्के (प्राथमिकच्या तुलनेत अत्यंत कमी)उच्च माध्यमिक शाळांची उपलब्धता - ११.३ टक्के.MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.अशी आहेत कारणेआठवीपर्यंतचे ''ना-नापास'' धोरण संपल्यानंतर आणि कौटुंबिक आर्थिक अडचणींमुळे शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले अनेक विद्यार्थी माध्यमिक स्तरावर शाळा सोडून रोजगाराकडे वळतात.शाळांच्या उपलब्धतेचे प्रमाण या रचनेतील तफावतीमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो किंवा शिक्षण सोडावे लागते.बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षक भरती नसल्याने एक शिक्षक म्हणून काम करावे लागले. त्यामुळे पायाभूत शिक्षणाच्या दर्जावर याचा थेट परिणाम होत असून पुढे माध्यमिक स्तरावर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तयारीवर त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.