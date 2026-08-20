विदर्भ

Maharashtra Education: महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती! नववी-दहावीत ९ टक्के विद्यार्थी शाळाबाह्य; एकशिक्षकी शाळांची संख्याही वाढली

Maharashtra Faces 9 Percent School Dropout Crisis: नववी-दहावीतील ९ टक्के विद्यार्थ्यांची शाळाबाहेर गळती, ग्रामीण-दुर्गम भागात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची टंचाई आणि वाढत्या एकशिक्षकी शाळांमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील विषमता ठळक
Education Crisis in Maharashtra 9 Percent Students Leave School After Class 8 as Single Teacher Schools Rise

Education Crisis in Maharashtra 9 Percent Students Leave School After Class 8 as Single Teacher Schools Rise

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सकाळ वृत्तसेवा
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-मंगेश गोमासे

नागपूर: राज्यात माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता नववी व दहावी) नऊ टक्के विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडून शाळाबाह्य होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची बाब केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ‘युडीआयएसई प्लस - २०२५-२६’च्या अहवालातून समोर आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा चिंताजनक पैलू समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर जिल्ह्यात गळतीचे प्रमाण ८.५ टक्के आहे.

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