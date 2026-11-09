Yavatmal News: आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके थेट कोलाम पोड्यावर; गणेशवाडीत आदिम बांधवांसोबत साजरी केली दिवाळी

यवतमाळ: शहरांमध्ये दिवाळीचा झगमगाट, रोषणाई आणि फटाक्यांची आतषबाजी सुरू असताना आदिम कोलाम बांधवांच्या पोड्यावर यंदा एका वेगळ्याच पाहुण्याचे आगमन झाले. दिवाळीचा आनंद मर्यादित न राहता दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचावा, या भावनेतून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी थेट कोलाम पोड्यावरच दिवाळी साजरी केली. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कळंब तालुक्यातील गणेशवाडी येथे रविवारी (ता. 8) झालेल्या या भेटीने आदिम बांधवांच्या सणाचा आनंद द्विगुणित झाला. दिवाळीनिमित्त मंत्री डॉ. उईके यांनी गणेशवाडी येथील कोलाम पोड्याला भेट देत ग्रामस्थांमध्ये वेळ घालविला. त्यांच्या सुख-दुःखाची विचारपूस केली. दुष्काळी परिस्थितीत आदिवासी कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना मंत्र्यांनी थेट आपल्या वस्तीत येऊन दिवाळी साजरी केल्याने ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. .दिवाळीच्या निमित्ताने केवळ शुभेच्छा देण्यापुरती भेट न ठेवता मंत्री डॉ. उईके यांनी आदिम बांधवांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या. दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाच्या जीवनात आनंदाचे क्षण निर्माण व्हावेत, या उद्देशाने त्यांनी कोलाम कुटुंबांसोबत सणाचा आनंद वाटला. मंत्र्यांच्या या भेटीमुळे पोड्यावरील वातावरणात दिवाळीचा उत्साह अधिकच वाढला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.\rआदिम कोलाम समाज हा विशेष दुर्बल आदिवासी गटात मोडतो. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात या समाजाला आणण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्र्यांची ही पोड्यावरील भेट चर्चेचा विषय ठरली. यावेळी गणेशवाडीचे सरपंच दिलीप मलांडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.