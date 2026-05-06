Gadchiroli News: सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते हक्काच्या ३३ टक्के वाट्यापासून वंचित; राज्याध्यक्ष प्रदीप पडोळे; महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशन अधिकारांसाठी संघर्ष करणार

गडचिरोली: संपूर्ण महााराष्ट्रात नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार जवळपास १ लाख ६० हजार असून यात दरवर्षी अंदाजे ३ हजारांनी वाढ होत असते. मात्र सरकारकडून ठरवून दिल्यानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना त्यांच्या हक्काचा ३३ टक्के वाटा मिळत नाही..हा अन्याय सातत्याने होत असून अन्यायग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय व त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी संघटना सातत्याने संघर्ण करणार, अशी माहिती महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष प्रदीप पडोळे यांनी मंगळवार (ता. ५) दिली.स्थानिक सर्किट हाऊस विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परीषदेला संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रदीप पडोळे यांच्यासह महासचिव एम. ए. हकीम, उपाध्यक्ष नारायण चौधरी, दिलीप बाळस्कर आदी उपस्थित होते. यावेळी माहिती देताना महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष पडोळे म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊ ३३.३३.३४ टक्के कामवाटपाचे पालन करत नाहीत..त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांना हक्काच्या कामांपासून वंचित रहावे लागत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, कृषी विभाग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यासह विविध विभागांकडे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांची जवळपास २०० कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत..आमच्या समस्या मांडल्यावर बांधकाम मंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे, पण काही होत नाही, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशन १९९६ पासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या हितासाठी कार्यरत आहे. संघटनेच्या प्रयत्नांमुळेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास विभाग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात दीड कोटी रुपये मूल्याचे नोंदणीकरण मिळवून देण्यात आले आहे. संघटनेच्या वतीने राज्यस्तरीय अधिवेशन घेण्यात येणार आहे..या अधिवेशनात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांच्या हिताचे विविध मुद्दे मांडले जाणार आहेत. तसेच महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशनची जिल्हा कार्यकारिणी निवडण्यात आली असून जिल्हाध्यक्षपदी पुन्हा अमोल गण्यारपवार यांचीच निवड करण्यात आली आहे. तसच उपाध्यक्ष दुर्वास किरणापूरे, तर सचिव पदावर राहूल भांडेकर यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली..या आहेत ज्वलंत समस्यासार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊन काम वाटप समितीस ३३:३३:३४ टक्के प्रमाणाचे पालन करत नाहीत, सर्व विभागांकडे मागील ३ वर्षांपासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित आहेत, मागील ३ वर्षांमध्ये दरवर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये १ वर्षात कामवाटप समितीच्या नाममात्र २-३ सभा होतात, जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विरुद्ध नेहमी आम्हाला न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागत आहे, वनविभाग आणि कृषी विभागातील हक्काच्या ३३ टक्के कामांपासून वंचित ठेवले जाते, या आमच्या ज्वलंत समस्या असल्याचेही महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष प्रदीप पडोळे पत्रकार परीषदेत म्हणाले.