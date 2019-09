Vidhan Sabha 2019 : नितीन राऊत यांना तिकीट दिल्यास बंडखोरी

विधानसभा 2019 :

नागपूर : महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षाच्याच उमेदवाराविरुद्ध काम करणाऱ्या माजी मंत्री नितीन राऊत यांना विधानसभेची उमेदवारी देऊ नका, अशी मागणी उत्तर नागपुरातील नगरसेवकांनी दिल्ली येथे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे केली. विशेष म्हणजे सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या उमेदवार छाननी समितीच्या अध्यक्षपदी शिंदे यांची नियुक्ती केली. उत्तर नागपुरातील नगरसेवक दिल्लीत असून, ते विविध नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. बुधवारी त्यांनी शिंदे यांची भेट घेतली. नगरसेवक मनोज सांगोळे यांनी आपल्याविरोधात राऊत यांनी काम केल्याचे सांगितले. आता त्यांनाच उमेदवारी दिल्यास एकही नगरसेवक व कार्यकर्ते त्यांचा प्रचार करणार नाही. उत्तर नागपूर भाग नेहमीच काँग्रेसच्या पाठीशी राहिला आहे. ही जागा काँग्रेस जिंकण्याची आहे. त्याकरिता चांगला उमेदवार द्यावा. पुन्हा राऊत यांनाच तिकीट दिली तर आपण बंडखोरी करू, असा इशाराही सांगोळे यांनी दिला. राऊत यांना वगळून कोणालाही तिकीट दिल्यास आम्ही त्याचा प्रचार करू, निवडूनसुद्धा आणू असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित काही कार्यकर्त्यांनी राऊत यांना तिकीट दिल्यास आम्ही पदाचा राजीनामा देऊ, असे सांगितले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी उत्तर नागपूरचा निर्णय घेताना सर्वांना विश्‍वासात घेतले जाईल. पक्षासाठी सर्वसामान्य कार्यकर्ता महत्त्वाचा आहे. पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नाही. परिस्थिती आणि मेरिट बघूनच येथे उमेदवार दिला जाईल, असे आश्‍वासन शिंदे यांनी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला दिले.

Web Title: Maharashtra Vidhansabha 2019 Rebellion if Nitin Raut is given a ticket