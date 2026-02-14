Mahashivratri 2026: उपवास करताय, मग आरोग्याची काळजी घ्या

विदर्भ

Common Fasting Foods and Risks: वर्धा अन्न व औषध प्रशासन विभागाने महाशिवरात्री निमित्त उपवासाचे अन्न सेवन करताना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. बाजारातून खरेदी करताना पाकिटबंद अन्नपदार्थ वापरणे, पॅकिंग व अंतिम वापर तारीख तपासणे, स्वच्छ आणि कोरड्या ठिकाणी साठवणे तसेच जास्त दिवस साठविलेले अन्न न खाणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
वर्धा : महाशिवरात्री निमित्त भाविक मोठ्या प्रमाणात उपवास करताता. उपवासाला मोठ्या प्रमाणात भगर, साबुदाना, सिंगाडा व राजगीरा पीठ आदी अन्नपदार्थाचे सेवन केले जाते. सदर पदार्थाचे सेवन केल्याने अन्न विषबाधा सारख्या घटना घडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

