Mahashivratri 2026: उपवास करताय, मग आरोग्याची काळजी घ्या

वर्धा : महाशिवरात्री निमित्त भाविक मोठ्या प्रमाणात उपवास करताता. उपवासाला मोठ्या प्रमाणात भगर, साबुदाना, सिंगाडा व राजगीरा पीठ आदी अन्नपदार्थाचे सेवन केले जाते. सदर पदार्थाचे सेवन केल्याने अन्न विषबाधा सारख्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..त्यामुळे सदर अन्नपदार्थांचे सेवन करताना नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे करण्यात येत आहे. अन्न व औषधी विभागाने बाजारात मिळत असलेल्या उपवासाच्या पदार्थात भेसळ होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी बाजारातून उपवासाचे अन्नपदार्थ आणल्या नंतर ते निवडून स्वच्छ करा. शक्यतोवर पाकिटबंद पदार्थ घ्या. ते घेताना पाकिटावरचा पॅकींग दिनांक व अंतिम वापर दिनांक तपासुन घेण्याचे आवाहन त्यांच्याकडून करण्यात आले आहे..अन्नपदार्थ साठवताना ते स्वच्छ, कोरड्या ठीकाणी, व्यवस्थित झाकणबंद डब्यात ठेवा, जेणेकरुन वातावरणातील ओलाव्यामूळे बूरशीची वाढ होणार नाही. जास्त दिवस अन्नपदार्थ साठवू नका. जास्त दिवस साठविलेले अन्नपदार्थ खाऊ नका, असा सल्ला त्यांच्याकडून देण्यात आला आहे. शक्यतोवर उपवासाचे उघडयावरचे अन्नपदार्थ विकत आणू नका. भगरीच्या दडाम्या किंवा भाकरी खाण्याऐवजी खिचडी खावी..भगर आणि शोंगदाणे हे अधिक प्रथिनयुक्त पदार्थ आहेत. दोन तीन दिवस सलग उपवास असतांना या पदार्थांचे सेवन असिडीटी वाढण्यास कारणीभूत ठरते. त्यामुळे उलटी, मळमळ व पोटाचे त्रास होतात. या पदार्थांचे सेवन पचनशक्ती नूसार मर्यादेतच करावे..Nag Panchami 2025: सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूदरात घट होण्याची अपेक्षा; कुही तालुक्यात १६ जणांना सर्पदंश, मृत्यू शून्य.शिळया अन्नपदार्थांचे सेवन करु नसे असे अन्न व औषधी विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची अप्रिय घटना घडल्याचे निदर्शनास आल्यास अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क करण्याबाबत सहायक आयुक्त (अन्न) प्र. भा. टोपले यांनी आवाहन केले आहे.