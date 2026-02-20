Amravati News : महापालिकेच्या स्थायी समितीत महायुतीचे वर्चस्व, आठ स्वीकृत सदस्यांची निवड

अमरावती : महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी १६ सदस्यांसह आठ स्वीकृत नगरसेवकांची निवड जाहीर करण्यात आली. गटनेत्यांनी दिलेल्या यादीनुसार महापौरांनी या नावांची घोषणा शुक्रवारी (ता.२०) झालेल्या पहिल्या आमसभेत केली. स्वीकृत सदस्यांमध्ये माजी महापौरांसह माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. स्थायी समितीत महायुतीचे अकरा सदस्य असून त्यांचे या समितीवर वर्चस्व आहे..तब्बल चार वर्षांनी महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आले असून शुक्रवारी पहिली सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत महापालिकेतील सर्वांत महत्त्वाची व आर्थिक व्यवहार सांभाळणाऱ्या स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांचीही निवड आमसभेत करण्यात आली. नवीन सभागृहाच्या पहिल्या समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असून पुढील वर्षी यातील आठ सदस्य निवृत्त होतील. त्यांच्या जागी नवीन आठ सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षासाठी पक्षीय संख्याबळाच्या आधारावर सदस्य निवडण्यात आले असून भाजपला सर्वाधिक पाच सदस्य मिळाले आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला तीन, वायएसपीला तीन, राष्ट्रवादी व एमआयएमला प्रत्येकी दोन तर शिवसेना गटास एक सदस्य, या समितीत पाठविता आला आहे. महायुतीकडे या समितीत अकरा सदस्य असल्याने त्यांचे वर्चस्व राहणार आहे. आता सभापतिपद युतीतील कोणाकडे जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधल्या गेले आहे..Sangli ZP Results 2026 : सांगलीत भाजप बॅकफूटवर! सर्वाधिक जागा शरद पवार गटाला, सत्तेच्या चाव्या अजितदादा गटाच्या हाती? कोणाला किती जागा मिळाल्या?.आठ स्वीकृत सदस्यांची नावे जाहीरया सभेत आधी स्वीकृत सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आलीत. यामध्ये भाजप व काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन, तर वायएसपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना गट आणि एमआयएमच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. माजी महापौर मिलिंद चिमोटे हे दुसऱ्यांदा स्वीकृत सदस्य या रूपाने सभागृहात आले आहेत. यापूर्वी ते गत पंचवार्षिकमध्ये भाजपकडून होते. यावेळी ते काँग्रेसचे स्वीकृत सदस्य आहेत. वृत्तपत्र क्षेत्रातील अनिल अग्रवाल यांना काँग्रेसकडून स्थान मिळाले आहे. भाजपने विधी व क्रीडा क्षेत्रातील अॅड. प्रशांत देशपांडे आणि प्रा. संजय तीरथकर यांना राष्ट्रवादीने तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील भोजराज काळे यांना, तर वायएसपीने संजय हिंगासपुरे, एमआयएमने सैय्यद मुजव्वर अली व शिवसेनेने माजी नगरसेवक दिनेश बूब यांना सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून स्वीकृत सदस्यपदी पाठविले आहे.नवनियुक्त स्वीकृत सदस्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांचा महापौर व आयुक्तांनी स्वागत केले. गटनेत्यांनी त्यांचा सभागृहात परिचय करून दिला. आठ स्वीकृत सदस्यांसह महापालिका सभागृहातील सदस्यसंख्या आता ९५ इतकी झाली आहे..स्थायी समिती सदस्यभाजप ः मिलिंद बांबल, पद्मजा कौंडण्य, पंचफुला चव्हाण, स्मिता सूर्यवंशी, विनोद तानवैसवायएसपी ः प्रशांत वानखडे, प्रियंका पाटणे, दीपक साहू सम्राटराष्ट्रवादी ः अविनाश मार्डीकर, मीनल सवाईशिवसेना गट ः मंजूषा जाधवकाँग्रेस ः प्रशांत महल्ले, आसमा फिरोज खान, ललिता रतावाएमआयएम ः सल्लाउद्दीन इकरामोद्दीन, नजीब खान करीम खान.स्वीकृत सदस्यभाजप ः अॅड. प्रशांत देशपांडे, संजय तीरथकरकाँग्रेस ः मिलिंद चिमोटे, अनिल अग्रवालराष्ट्रवादी ः भोजराज काळेशिवसेना गट ः दिनेश बूबवायएसपी ः संजय हिंगासपुरेएमआयएम ः सैय्यद मुजव्वर अली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.