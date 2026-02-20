विदर्भ

Amravati News : महापालिकेच्या स्थायी समितीत महायुतीचे वर्चस्व, आठ स्वीकृत सदस्यांची निवड

Amravati Municipal Corporation : अमरावती महानगरपालिकेच्या पहिल्या आमसभेत १६ सदस्यीय स्थायी समिती आणि ८ स्वीकृत सदस्यांची निवड जाहीर करण्यात आली. स्थायी समितीवर महायुतीचे ११ सदस्यांसह वर्चस्व असून, स्वीकृत सदस्यांमध्ये माजी महापौर मिलिंद चिमोटे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Amravati Municipal Corporation

Amravati Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी १६ सदस्यांसह आठ स्वीकृत नगरसेवकांची निवड जाहीर करण्यात आली. गटनेत्यांनी दिलेल्या यादीनुसार महापौरांनी या नावांची घोषणा शुक्रवारी (ता.२०) झालेल्या पहिल्या आमसभेत केली. स्वीकृत सदस्यांमध्ये माजी महापौरांसह माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. स्थायी समितीत महायुतीचे अकरा सदस्य असून त्यांचे या समितीवर वर्चस्व आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
Corporation Election
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.