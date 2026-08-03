Crime News : माहूरवरून परतणाऱ्या नवविवाहितांवर थरारक हल्ला; नववधूसह दोन लाखांची रोकड लंपास

महागाव : माहूर येथे विवाह करून परतणाऱ्या एका कुटुंबावर सारखनी फाटा येथे चार अज्ञात युवकांनी जीवघेणा हल्ला करत सुमारे दोन लाखांची रोकड लुटल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी सायंकाळी सुमारे ६ वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विवाह करून परतणारी नववधूच संशयितांसोबत पांढऱ्या रंगाच्या आय-20 कारमधून फरार झाल्याने संपूर्ण प्रकरणात पूर्वनियोजित कटाचा संशय व्यक्त केला जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील आवारे कुटुंबातील युवकासाठी यवतमाळ येथे मुलगी दाखविण्याचा कार्यक्रम पार पडला होता. या विवाहासाठी काशीराम नावाच्या व्यक्तीने मध्यस्थी केल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित मुलीचे आई-वडील नसल्याचे सांगून माहूर येथील मंदिरात हार घालून विवाह लावण्यात आला..विवाहानंतर सायंकाळी सुमारे सहाच्या सुमारास नवविवाहितांसह कुटुंबीय एर्टिगा कारने परतीच्या प्रवासाला निघाले. प्रवासादरम्यान नववधू सतत मोबाईलवर कोणाशीतरी संपर्कात होती आणि आपले लोकेशन पाठवत असल्याचा संशय उपस्थितांनी व्यक्त केला आहे..सारखनी फाटा येथे पोहोचल्यानंतर नववधूने लघुशंकेचे कारण सांगत वाहन थांबविण्यास सांगितले. चालकाने वाहन थांबवताच मागून आलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या आय-20 कारमध्ये ती जाऊन बसली. त्याचवेळी त्या कारमधून उतरलेल्या चार युवकांनी एर्टिगा कारमधील चालक व इतरांवर लाकडी दांडके आणि बिअरच्या बाटल्यांनी हल्ला करून मारहाण केली. त्यानंतर गाडीत ठेवलेली सुमारे दोन लाख रुपयांची रोकड घेऊन नववधूसह संशयित पुसदच्या दिशेने पसार झाल्याचे सांगण्यात आले..प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना लग्नाचे आमिष दाखवून नागरिकांची लूट करणाऱ्या टोळीचे कारस्थान असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, या संपूर्ण कटात संबंधित नववधूचाही सक्रिय सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांसह उपस्थितांकडून व्यक्त केला जात आहे. या अनुषंगाने पोलीस विविध अंगांनी तपास करत आहेत..घटनेनंतर पीडित कुटुंबाला पुसद ग्रामीण पोलीस ठाण्यात रवाना करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणी पुसद ग्रामीण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पोलिसांकडून संशयितांचा शोध सुरू असून सीसीटीव्ही फुटेज व इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपासाची चक्रे फिरू लागली आहेत.या घटनेमुळे सारखनी फाटा परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून आरोपींना तातडीने अटक करून अशा टोळ्यांचा पर्दाफाश करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..112 आपत्कालीन सेवा वेळेत न पोहोचल्याने संतापघटनेनंतर पीडितांनी तातडीने 112 आपत्कालीन सेवा क्रमांकावर संपर्क साधून मदत मागितल्याचा दावा केला. मात्र, वारंवार संपर्क करूनही पोलीस वेळेत घटनास्थळी पोहोचले नसल्याचा आरोप उपस्थितांनी केला आहे. त्यामुळे आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, "112 ही आपत्कालीन यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे," अशी तीव्र नाराजी उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात संबंधित यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची चौकशी करण्याचीही मागणी होत आहे..रात्री ७ ते ११... तरीही गुन्हा दाखल नाही? पुसद ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हघटनेनंतर पीडित कुटुंब सायंकाळी सुमारे ७ वाजता पुसद ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. मात्र, रात्री ११ वाजेपर्यंतही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता, अशी माहिती समोर आली आहे. गंभीर स्वरूपाची लूट व हल्ल्याची घटना घडूनही गुन्हा नोंदविण्यास झालेल्या विलंबामुळे पीडितांसह उपस्थित नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तातडीने गुन्हा दाखल करून आरोपींचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.