Chandrapur: किडनी तस्करीतील मुख्य दुवा पोलिसांच्या हाती; पत्नी सहआरोपी होण्याच्या भीतीने डॉ. रविंद्रपाल सिंगची शरणागती

चंद्रपूर: चंद्रपूर जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय किडनी तस्करी प्रकरणातील महत्त्वाचा दुवा अखेर पोलिसांच्या हाती लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील डॉ. रविंद्रपाल सिंग याचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर तब्बल महिनाभर फरार असलेला डॉ. सिंग याने मंगळवारी ब्रह्मपुरी न्यायालयात शरणागती पत्करली. न्यायालयाने त्याला २ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील शेतकरी रोशन कुडे याने सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियामध्ये किडनी विकल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश झाला होता. सुरुवातीला पोलिसांनी सहा सावकारांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अप्पर पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अमोल काचोरे यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली. तपासादरम्यान या प्रकरणाचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरले असल्याचे स्पष्ट झाले..Chhatrapati Sambhajinagar: बळिराजा सुखावला, खरिपाच्या पेरण्यांना वेग; अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर दमदार पावसाचे आगमन; काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित.सोलापूर येथून डॉ. कृष्णा ऊर्फ रामकृष्ण सुंचू याला अटक करण्यात आल्यानंतर देशभरातही या रॅकेटचे जाळे पसरल्याची माहिती समोर आली. या टोळीने सुमारे ७० जणांच्या किडनी बेकायदेशीर शस्त्रक्रियेद्वारे काढून विकल्याचा संशय आहे.पोलिसांनी पुढील तपासात कोलकाता येथून हिमांशू भारद्वाज याला ताब्यात घेतले..तसेच तामिळनाडूतील त्रिची येथील डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी आणि दिल्लीतील डॉ. रविंद्रपाल सिंग यांच्या रुग्णालयांमध्ये या शस्त्रक्रिया झाल्याचे स्पष्ट झाले. यासंदर्भातील तांत्रिक पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती तपास पथकाच्या हाती लागली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य शासनाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केली. त्यानंतर पोलिसांनी डॉ. गोविंदस्वामी आणि डॉ. सिंग याचा शोध सुरू केला. डॉ. गोविंदस्वामी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....मात्र, डॉ. सिंगला दिल्ली न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. त्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातूनही त्याला दिलासा मिळाला. तथापि, पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. दुसरीकडे डॉ. गोविंदस्वामी याचा जामीन अर्जही मदुराई न्यायालयाने फेटाळला असून, तो अद्याप हाती लागलेला नाही. मागील महिनाभरापासून पोलिसांचे पथक डॉ. सिंगच्या मागावर होते..दरम्यान, १९ जून रोजी सिंगची डॉक्टर पत्नी आणि वडील यांनी चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली होती. तपासात किडनी तस्करीतील काही आर्थिक व्यवहार त्याच्या पत्नीच्या बँक खात्यामार्फत झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे पोलिसांनी तिलाही सहआरोपी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. याची कुणकुण लागताच डॉ. रविंद्रपाल सिंग याने अखेर ब्रह्मपुरी न्यायालयात शरणागती पत्करली..आरोपीला पोलिस कोठडी मिळावी यासाठी पोलिसांनी ब्रह्मपुरी न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, रात्री उशिरापर्यंत त्यावर निर्णय झालेला नव्हता. सध्या डॅा. सिंग चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात आहे. डॉक्टर सिंग याच्या जामीन अर्जावर सरकारी वकील यांचे म्हणणे अद्यापही प्राप्त न झाल्याने न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास २९ जून पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.