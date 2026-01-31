विदर्भ

Gondia News : टाकेझरीच्या जंगलातून माओवाद्यांचा शस्त्रसाठा हस्तगत; मोठ्या कारवाया उघडकीस येण्याची शक्यता

माओवाद्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने २००५ पासून राबविलेल्या आत्मसमर्पण योजनेला मोठे यश मिळाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
गोंदिया - महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड (एमएमसी) झोनमधील बेस कॅम्प मुरकुडोह भागातील टाकेझरी बेवारटोला जंगल परिसरात माओवाद्यांनी लपवून ठेवलेला मोठा शस्त्रसाठा हस्तगत करण्यात गोंदिया पोलिस दलाला यश आले आहे. आत्मसमर्पित माओवाद्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून हा साठा हस्तगत केला.

