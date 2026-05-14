Buldhana News: मलकापूर पांग्रात अवैध लाकूड जप्त; आयशर ट्रक ताब्यात; पोलिस कारवाईत निंब, बाभूळ व जंगली लाकूडाने भरलेली गाडी जप्त

मलकापूर पांग्रा: मलकापूर पांग्रा येथे रविवारी (ता.१०) रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास साखरखेर्डा पोलीस स्टेशन यांच्यावतीने मोठी कारवाई करण्यात आली. यावेळी अवैध वृक्षतोड करून लाकूड जळतनाने भरलेला ट्रक जप्त करण्यात आला..प्राप्त माहितीनुसार, मलकापूर पांग्रा बीट परिसरात रविवारी मध्यरात्री पोलीस उपनिरीक्षक गणेश डोईफोडे पेट्रोलिंग करत असताना पंडित नेहरू विद्यालयाच्या बाजूला काहीतरी आवाज येत होता..Buldhana News: नर्सिंग शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल घटला; विविध व्यवसाियक अभ्यासक्रमात वाढ; राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी चिंताजनक स्थिती.पोलिसांनी पाहणी केली एम एच २८ एन २८८२ क्रमांकाच्या आयशर वाहनात निंब व बाभूळ इतर जंगली लाकडे भरताना काही व्यक्ती संशयीतरित्या आढळून आले. सदर गाडी मालकाकडे वाहतुकीबाबत कुठलाही परवाना आढळून आला नाही. वाहतूक पास ही नसल्यामुळे गाडी मालक पोलिसांना बघून फरार झाले..पोलिसांनी वाहन ताब्यात घेऊन साखरखेर्डा पोलीस स्टेशन येथे जमा करण्यात आले. साखरखेर्डा पोलीस ठाणेदार गजानन करेवाड यांनी पाहणी करून ते वनविभागाच्या ताब्यात दिले. या प्रकरणी वनविभागाच्या वतीने तात्काळ कारवाई करुन आरोपी अनिस खा हुसेन खा पठाण रा. देऊळगाव मही यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.व एक आयशर गाडी व पाच टन आडजात लाकूड जप्त केले आहे.