विदर्भ

Washim Crime: आमखेड्यात समाजातील वादातून युवकाचा खून; चार गंभीर जखमी विनाक्रमांकाच्या दुचाकी सोडून हल्लेखोर फरार

Brutal Knife Attack: मालेगाव तालुक्यातील आमखेडा गावात घरगुती वादातून चाकूहल्ला झाला असून अविनाश चव्हाण यांचा मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
Washim Crime

Washim Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगांव : दिवाळीचा दुसरा दिवस, पाडवा आमखेड्यासाठी रक्तरंजित दिवस निघाला असून तालुक्यातील जऊळका पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या आमखेडा या गावात घरगुती नातेसंबंधांवरून झालेल्या आपसी वादातून चाकूहल्ला करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Washim
police
crime
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com