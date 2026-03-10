Washim Exam Cheating: मालेगावात कॉपीमुक्त अभियानाचा फज्जा; शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या धाडीने कॉपी प्रकरण उघड

मालेगाव: राज्यभरात दहावीच्या परीक्षा सुरू असतानाच तालुक्यात ‘कॉपीमुक्त’ अभियानाचे बारा वाजल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुंगळा येथील मोरेश्वर विद्यालयात ता. ६ मार्च रोजी खुद्द शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भेटीत कॉपीचा गैरप्रकार उघडकीस आल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेमण्यात आलेल्या भरारी पथकांनी शुक्रवारी मालेगाव तालुक्यातील विविध केंद्रांना भेटी दिल्या. या दरम्यान शिक्षणाधिकारी ससाने यांनी मोरेश्वर विद्यालय, मुंगळा येथील केंद्राची पाहणी केली असता, एका विद्यार्थ्याच्या बाका शेजारील खिडकीत चक्क कॉपीचे साहित्य आढळून आले..या प्रकारामुळे केंद्र संचालकांची एकच धावपळ उडाली. मालेगाव तालुक्यात १४ केंद्रांवर तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत. परीक्षेसाठी विशेष भरारी पथके आणि प्रत्येक केंद्रावर ‘बैठी पथके’ तैनात असतानाही, स्थानिक पथकांना आजवर एकही गैरप्रकार का सापडला नाही, असा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. .शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केवळ एका भेटीत कॉपी पकडली, मात्र स्थानिक पथकांकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ‘आश्चर्य’ व्यक्त केले जात आहे. सीसी कॅमेरे बंद ठेवून सामूहिक कॉपी ग्रामीण भागातील अनेक केंद्रांवर काही विशिष्ट वेळेसाठी सीसी कॅमेरे बंद ठेवून झेरॉक्स कॉप्यांचा पुरवठा केला जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..प्रशासनाने जर सर्व केंद्रांचे सीसी कॅमेरा फुटेज सखोल तपासले, तर अनेक मोठी शिक्षण संस्था आणि केंद्रे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नागरिकांची मागणी तालुक्यातील कॉपीचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक कडक पावले उचलण्याची आणि दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी पालकांमधून होत आहे. रिसोड तालुक्यातील श्री शिवाजी हायस्कूल या केंद्राचे नियंत्रणही मालेगाव कार्यालयाकडे असल्याने, येथील पारदर्शकतेकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ता. ६ मार्च रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या भेटीत एका विद्यार्थ्याच्या खिडकीत कॉपी आढळली होती. त्यांच्या निर्देशानुसार संबंधित वर्गातील सीसी कॅमेरा फुटेज आता शिक्षण विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. - एस.एन. खडसे, केंद्रप्रमुख, मोरेश्वर विद्यालय, मुंगळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.