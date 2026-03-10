Washim News: मुलीच्या लग्नापूर्वीच पित्याचा शेवट! अमानी येथील युवा शेतकऱ्याने विष घेऊन संपवले जीवन

मालेगाव : तालुक्यातील अमानी येथील एका ४५ वर्षीय शेतकऱ्याने आर्थिक विवंचनेतून आपल्याच शेतात विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना आज (ता. ९ मार्च) रोजी सकाळी उघडकीस आली..मदन ज्ञानबा खडसे असे मृतक शेतकऱ्याचे नाव असून, अवघ्या दोन महिन्यांवर मुलीचे लग्न असताना त्यांनी उचललेल्या या टोकाच्या पावलामुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मदन खडसे यांचे अमानी गावापासून दोन-तीन किलोमीटर अंतरावर गट क्रमांक ३४६ मध्ये १.६२ हेक्टर क्षेत्रफळ असलेले स्वतःचे शेत आहे..Pune Crime : वारजे हादरले! मुलीच्या आजारपणाच्या नैराश्यातून आईचे टोकाचे पाऊल; चिमुरडीसह जीवन संपवले.आज (ता. ९ मार्च) सकाळी ते शेतात गेले होते. बराच वेळ झाला तरी वडील घरी आले नाहीत म्हणून त्यांचा मुलगा त्यांना पाहण्यासाठी शेतात गेला असता, मदन खडसे हे शेतात बेशुद्ध अवस्थेत पडलेले दिसले. त्यांनी विष प्राशन केल्याचे लक्षात येताच मुलाने गावात माहिती दिली..मात्र, तोपर्यंत त्यांची प्राणज्योत मालवली होती. मदन खडसे यांच्या पश्चात दिव्यांग वडील आणि वृद्ध आई, पत्नी दोन मुले, आणि एक मुलगी आहेत. घटनेची माहिती मिळताच मालेगाव पोलिस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला..कुटुंबाच्या वतीने पोलिस स्टेशनला फिर्याद देण्यात आली आहे. तसेच, संबंधित तलाठी यांनी देखील या घटनेचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तहसील कार्यालयाकडे सादर केला आहे..Kolhapur Crime News : हुपरीत मुलानेच आई-वडिलांचा खून करण्याचं खर कारण आलं समोर, पहाटे पाणी भरत असलेल्या निरागस आईच्या गळ्यावर काच मारली अन्.कर्जबाजरीपणा आणि लग्नाची चिंतामिळालेल्या माहितीनुसार, मदन खडसे यांच्यावर बँकेचे कर्ज होते. त्यातच त्यांच्या मुलीचे लग्न अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपले होते. घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने लग्नाचा खर्च आणि कर्जाची परतफेड कशी करावी, या विवंचनेत ते गेल्या काही दिवसांपासून होते. याच मानसिक तणावातून त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.