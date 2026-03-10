विदर्भ

Washim News: मुलीच्या लग्नापूर्वीच पित्याचा शेवट! अमानी येथील युवा शेतकऱ्याने विष घेऊन संपवले जीवन

Washim Farmer: मालेगाव तालुक्यातील शेतकरी मदन खडसेने आर्थिक तणाव आणि कर्जबाजरीपणामुळे विष प्राशन करून जीवन संपवले . त्यांच्या पश्चात दिव्यांग वडील, वृद्ध आई, पत्नी, दोन मुले व एक मुलगी आहेत.
Washim News

Washim News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मालेगाव : तालुक्यातील अमानी येथील एका ४५ वर्षीय शेतकऱ्याने आर्थिक विवंचनेतून आपल्याच शेतात विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना आज (ता. ९ मार्च) रोजी सकाळी उघडकीस आली.

Loading content, please wait...
Washim
police
crime
Farmer
endlife

Related Stories

No stories found.