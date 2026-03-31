Washim News: जिवंत वीजतारांचा वाढला धोका

मालेगाव: तालुक्यातील आमानवाडी मुसळवाडी रोडवर महावितरणच्या मेन लाईनचे तार सहा-सात फुटावर जमिनीला लोमकळलेले असून, रहदारीच्या रस्त्यावर छोट्या वाहनासह मोठ्या वाहनालाही धोका निर्माण झाला आहे..रस्त्यावर ग्रामीण रुग्णालय असून, दररोज ग्रामीण रुग्णालयाची रुग्णवाहिका धावते. तसेच जवळच आश्रम शाळा असून, आश्रम शाळेतील मुलांचीही वर्दळ असते. मुसळवाडीला जाणारा मुख्य रस्ता असून, ट्रॅक्टर-बैलगाडी इत्यादी वाहनाला सदर जिवंत विद्युत दाराचा स्पर्श होऊन मोठी दुर्घटना होऊ शकते..संबंधित विद्युत तारा वर घेण्याकरिता गावकऱ्यांनी वारंवार सहाय्यक अभियंता यांच्याकडे तक्रार करूनही त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही दखल घेतली नाही..तारांचा धोका असून मोठी जीवित हानी होण्याची शक्यता आहे. दुर्घटना झाल्यावर लोंबकळलेले तार वर घेण्याअगोदर आता तातडीने तारा उंच करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे..विजेच्या तारा उंच करण्याबाबत महावितरण, मालेगाव तालुका मुख्य कार्यकारी अभियंता यांना फोनवर विचारले असता, काम लवकरच चालू करू असे त्यांनी सांगितले.