Vidarbha News: प्रशासकीय बळकटी; तरी विकासात पिछाडी; सुविधांचा गवगवा; पण रस्ते, स्वच्छता आणि रोजगाराचे प्रश्न कायम

मलकापूर: विदर्भाचे प्रवेशद्वार आणि तालुक्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या मलकापूरला प्रशासकीयदृष्ट्या मोठी बळकटी लाभली आहे. तरी प्रत्यक्ष विकासाच्या बाबतीत शहर आजही मागे असल्याचे दिसून येते. नगर परिषद, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय यांसह अनेक महत्त्वाची शासकीय कार्यालये येथे आहेत. शहर, ग्रामीण आणि एमआयडीसी अशी तीन पोलिस ठाणी, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३, राज्यमार्ग आणि रेल्वे सुविधा यामुळे मलकापूरचे भौगोलिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होते..शासकीय कार्यालयांची उपलब्धता ही शहराची मोठी जमेची बाजू मानली जाते. विविध कामांसाठी नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयात जाण्याची गरज कमी भासते. मात्र रस्त्यांची दुरवस्था, ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे, अपुरी गटार व्यवस्था, अनियमित पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेचा अभाव या मूलभूत समस्या कायम आहेत..Vidarbha News: जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतला ;मुलाच्या मदतीने जाळला मृतदेह; क्रूरतेचा कळस उघड.राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गामुळे शहराची कनेक्टिव्हिटी वाढली असली तरी वाढत्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी गंभीर बनली आहे. बुलडाणा रोड, नांदुरा रोड आणि मुक्ताईनगर रोड परिसरात अनियोजित पार्किंग आणि वाहतूक नियंत्रणाच्या अभावामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो..एमआयडीसीमुळे औद्योगिक विकासाची संधी उपलब्ध असली तरी स्थानिक युवकांना अपेक्षित रोजगार मिळत नसल्याची नाराजी आहे. मोठे उद्योग नसल्याने रोजगार निर्मितीही मर्यादित राहिली आहे..Premium|Drone Warfare Impact on Geopolitics : ड्रोनचे अस्त्र आणि महासत्तांची माघार; आधुनिक युद्धतंत्रातील बदलांचा भारतावर काय होणार परिणाम?.समन्वय आणि इच्छाशक्तीची गरजमलकापूरला प्रशासकीय आणि भौगोलिकदृष्ट्या मोठी ताकद लाभली असली तरी नियोजनबद्ध विकासाचा अभाव, कामांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब आणि प्रशासन-लोकप्रतिनिधींमधील समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. कागदोपत्री योजना आणि प्रत्यक्ष कामांतील तफावत नागरिकांच्या नाराजीचे कारण ठरत आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ठोस नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.