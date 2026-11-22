मलकापुर : स्थानिक व्हि.बि. कोलते इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या द्वितीय सत्रातील विद्यार्थ्यांने नॅशनल हायवे क्रमांक 53 वर धरणगाव नजीक शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता.22) सायंकाळी पाच वाजे दरम्यान उघडकीस आली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, चिखली तालुक्यातील पांढरदेव येथील समाधान सुनील म्हस्के हा मलकापूर शहरातील व्हि.बि.कोलते इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये दुसऱ्या सत्रासाठी शिक्षण घेत होता. तो मलकापूर ग्रामीण ग्रामपंचायत हद्दीतील गजानन नगरी येथे रूम करून राहत होता. शनिवारी सायंकाळी पाच वाजेच्या दरम्यान त्याने वर्ग मित्राची दुचाकी गाडी घेऊन झेरॉक्स आणायला जातो असे सांगून रुम बाहेर निघाला, मात्र रात्री दहा वाजे पर्यंतही तो रुमवर परतला नाही. .त्यामुळे त्याच्या रूममधील मित्रांनी याबाबतची माहिती त्याच्या आई वडिलांना दिली. रात्रभर रुमच्या सहकाऱ्यांनी व मित्रांनी त्याचा सर्वत्र शोधाशोध घेतला, मात्र तो मिळून आला नाही. आज सकाळी त्याचे वडील सुनील म्हस्के, मामा यांनी मलकापूर शहर गाठले, तसेच व्हि.बि कोलते कॉलेज परिसरातील सी.सी.टीव्ही कॅमेरे व शहरातील सि.सि टिव्ही कॅमेरे पाहिले असता तो काल सायंकाळी कॉलेज समोरून धरणगाव कडे जाताना दिसला. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...त्यांनंतर नॅशनल हायवे क्रमांक 53 वर धरणगाव समोर फौजी ढाब्यानजीक त्याने नेलेली दुचाकी उभी दिसून आली तसेच त्याने शेतातील झाडाच्या फांदीला गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर शहर पोलिस उपनिरीक्षक सतीश बेले यांनी पंचनामा करून त्याचा मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी दाखल केला. सदर तरुणाने आत्महत्या का केली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.