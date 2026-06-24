विदर्भ

Gondia Crime : ५० हजारांची सुपारी देऊन अनमोलचा खून; बहिणीचा छळ असह्य झाल्याने साळ्यानेच रचला कट, चार आरोपींना अटक

फुलचूर परिसरात घडलेल्या खून प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या १२ तासांत केला उलगडा.
Gondia Accused Arrested in Anmol Killed case

Gondia Accused Arrested in Anmol Killed case

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सकाळ वृत्तसेवा
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गोंदिया - फुलचूर परिसरात घडलेल्या खून प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या १२ तासांत उलगडा केला आहे. बहिणीला सातत्याने होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक छळाचा बदला घेण्यासाठी साळ्याने ५० हजार रुपयांची सुपारी देऊन तीन मित्रांच्या मदतीने अनमोल वसंत रंगारी (वय-४०, रा. कारंजा) याचा खून केल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले. या प्रकरणी चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.

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