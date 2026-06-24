Gondia Crime : ५० हजारांची सुपारी देऊन अनमोलचा खून; बहिणीचा छळ असह्य झाल्याने साळ्यानेच रचला कट, चार आरोपींना अटक

गोंदिया - फुलचूर परिसरात घडलेल्या खून प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या १२ तासांत उलगडा केला आहे. बहिणीला सातत्याने होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक छळाचा बदला घेण्यासाठी साळ्याने ५० हजार रुपयांची सुपारी देऊन तीन मित्रांच्या मदतीने अनमोल वसंत रंगारी (वय-४०, रा. कारंजा) याचा खून केल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले. या प्रकरणी चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे..फुलचूर येथील किसान चाैकाजवळच्या शेतात अनमोल रंगारी याचा मृतदेह मंगळवारी (ता. २३) सकाळी रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला होता. डोक्यावर व चेहऱ्यावर गंभीर जखमा होत्या. या प्रकरणी गोंदिया ग्रामीण पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता.प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला समांतर तपास करण्याचे आदेश दिले. तथापि, मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे मृत अनमोल रंगारी याचा साळा नीरज तुलसीकुमार बन्सोड (वय-२८, रा. खुर्शीपारटोला, ता. आमगाव) याला गुन्हे शाखेच्या पथकाने ताब्यात घेतले. त्याची कसून चौकशी केली असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..तपासात उघडकीस आलेल्या माहितीनुसार, मृत अनमोल रंगारी हा आपल्या पत्नीला वारंवार शारीरिक व मानसिक त्रास देत होता. याच कारणामुळे संतप्त झालेल्या नीरज बन्सोड याने अनमोलच्या खुनाचा कट रचला. त्यासाठी त्याने मध्य प्रदेशातील नैनपूर येथील मित्र रोहित उर्फ आयुष नहार बंशकार (वय-१९) याला ५० हजार रुपयांची सुपारी दिली..ठरल्याप्रमाणे २२ जून रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास रोहित बंशकार हा आपले दोन मित्र निशांत मंगल बंशकार (वय-१९, रा. नैनपूर) व राहुल मिश्रा नंदा (वय-३२, रा. कनोजियाटोला, नैनपूर) यांच्यासोबत बसने गोंदियात आला. त्यानंतर नीरज बन्सोड याने माझे मित्र आले आहेत, असे सांगून अनमोल रंगारी याला दारू पिण्यासाठी कारंजाकडून फुलचूरकडे जाणाऱ्या बायपास रस्त्यावर घेऊन आला. सगळ्यांनी दारू प्याल्यानंतर आरोपींनी अनमोलच्या डोक्यावर सब्बलने वार करून त्याचा निर्घृण खून केला. त्यानंतर सर्व आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले..दरम्यान, आरोपींचा सुगावा लागताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मध्य प्रदेशातील नैनपूर येथे जाऊन आरोपी रोहित बंशकार, निशांत बंशकार (१९), राहुल मिश्रा नंदा यांना अटक केली. चौघांनीही गुन्ह्याची कबुली दिली असून, पुढील तपास गोंदिया ग्रामीण पोलिस करीत आहेत..दारू प्याल्यानंतर सब्बलने केला वारकारंजाकडून फुलचूरकडे जाणाऱ्या बायपास रस्त्यावर चारही आरोपींनी दारू प्याली तसेच अनमोल रंगारी यालाही पाजली. त्यानंतर दारूच्या तर्र नशेत चारही आरोपींनी अनमोलच्या डोक्यावर सब्बलने वार करून त्याचा खून केला. त्यानंतर चाैघेही घटनास्थळावरून पसार झाले होते..कारवाई करणारे पोलिसही कारवाई पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पोलिस अधीक्षक अभय डोंगरे यांच्या निर्देशावरून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर यांच्या मार्गदर्शनात सहायक पोलिस निरीक्षक धीरज राजूरकर, सहायक फौजदार राजू मिश्रा, सहायक फौजदार भूवनलाल देशमुख, पोलिस हवालदार संजय चव्हाण, पोलिस हवालदार दिक्षितकुमार दमाहे, पोलिस हवालदार विठ्ठल ठाकरे, पोलिस हवालदार सुबोध बिसेन, पोलिस हवालदार इंद्रजित बिसेन, पोलिस हवालदार महेश मेहर, पोलिस शिपाई राकेश इंदूरकर, पोलिस शिपाई छगन विठ्ठले, सहायक फाैजदार राधेशाम कांबळे, पोलिस शिपाई राम खंडारे, सायबर सेलचे पोलिस शिपाई रोशन येरणे, पोलिस शिपाई योगेश रहिले, पोलिस शिपाई श्रेयश लांबट यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.