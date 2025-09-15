विदर्भ

Washim Crime: रिसोडमध्ये ३५ वर्षीय महिलेला सहा वर्षांपासून अत्याचार; आरोपी विरोधात फिर्याद दाखल

Crime News: रिसोडमध्ये एका ३५ वर्षीय महिलेस सहा वर्षांपासून अत्याचार केल्याची तक्रार उघडकीस आली. आरोपीवर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला असून तपास सुरू आहे.नागेश नंदकिशोर भांदुर्गे असे आरोपीचे नाव आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
रिसोड : मुलीचे लग्न लावून देतो, तुला कोणत्याही प्रकारची कमी पडू देणार नाही, तू माझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेव, असे विविध प्रकारचे अमिष दाखवून शहरातील एका ३५ वर्षीय महिलेवर एका ३५ वर्षीय युवकाने सहा वर्षापासून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले. फिर्यादीच्या फिर्यादीवरून आरोपी युवकाविरोधात ता. १२ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. नागेश नंदकिशोर भांदुर्गे असे आरोपीचे नाव आहे.

