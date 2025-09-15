Washim Crime: रिसोडमध्ये ३५ वर्षीय महिलेला सहा वर्षांपासून अत्याचार; आरोपी विरोधात फिर्याद दाखल

रिसोड : मुलीचे लग्न लावून देतो, तुला कोणत्याही प्रकारची कमी पडू देणार नाही, तू माझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेव, असे विविध प्रकारचे अमिष दाखवून शहरातील एका ३५ वर्षीय महिलेवर एका ३५ वर्षीय युवकाने सहा वर्षापासून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले. फिर्यादीच्या फिर्यादीवरून आरोपी युवकाविरोधात ता. १२ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. नागेश नंदकिशोर भांदुर्गे असे आरोपीचे नाव आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रिसोड पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील एका ३५ वर्षीय पीडित महिलेने रिसोड पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, नागेश नंदकिशोर भांदुर्गे हा व्यक्ती तिच्या ओळखीचा असून, व्यवसायातून त्याची ओळख झालेली होती. आरोपी नागेश नंदकिशोर भांदुर्ग यांच्याकडून ती व्यवसाय विक्रीसाठी माल घेत होती. .पीडित महिलेचा पती हा व्यसनाधीन असल्याने नागेश भांदुर्गे याने महिलेचा गैरफायदा घेतला. जुलै २०१९ पासून नागेश नंदकिशोर भांदुर्गे यांने त्याच्या शेतात नेऊन वारंवार शारीरिक संबंध केले. ता. ७ सप्टेंबर रोजी दुपारी चार वाजताच्या दरम्यान नागेश भांदुर्गे महिलेच्या दुकानावर आला व तिला शेतात येण्याचे सांगितले..पीडित महिला शेतात गेली असता नागेश भांदुर्गे याने त्याचे शेतातील गोठ्यामध्ये इच्छा नसताना त्याच्यासोबत शारीरिक संबंध केले. आरोपी नागेश भांदुर्गे याने पीडिताला सांगितले की, त्याच्या घरातील सदस्यांना दोघांच्या संबंधाबद्दल माहीत झाल्यामुळे आपले संबंध तोडून टाकू. यावर पीडितेने त्याला म्हटले की तू मला फसवले आहेस माझ्या गैरफायदा घेतला..ZP School Success: कॉन्व्हेंटच्या ४० विद्यार्थ्यांची ‘झेडपी’कडे धाव; गुगुळपिंपरीच्या जिल्हा परिषद शाळेची धमाल कामगिरी .यावर दोघांचे शाब्दिक चकमक झाल्याने नागेशने पीडितेला मारहाण करून जखमी केले व जीवे मारण्याची धमकी दिली. जखमी अवस्थेत पीडितेला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर ता. १२ सप्टेंबर रोजी पीडितेने आरोपीविरोधात फिर्याद दाखल केली. फिर्यादीच्या फिर्यादीवरून रिसोड पोलिसांनी आरोपी नागेश नंदकिशोर भांदुर्गे याच्या विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास ठाणेदार रामेश्वर चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपनिरीक्षक संतोष आघाव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.