यवतमाळ : येथील घाटंजी तालुक्‍यातील शिवणीमध्ये जादूटोण्याच्या संशयातून दगडाने ठेचून एका व्यक्तीचा खून करण्यात आला आहे. ही घटना भाऊबीजेच्या दिवशी सोमवारी (ता.16) दुपारी पाचच्यादरम्यान घडली आहे. मारोती भवानी आत्राम (वय 60, रा. भुताई पोड, शिवणी) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. मागील वर्षी झालेल्या भांडणानंतर मारोती आत्राम यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या वादातून व नातेवाइकांना जादूटोणा करून मारल्याच्या संशयातून रामू मेश्राम (वय 50, रा. शिवणी पोड) याने शेतातील पायवाटेच्या रस्त्यावर डोक्‍यावर दगडाने ठेचून खून केला. मृत व्यक्तीचा मुलगा रामभाऊ आत्राम (वय 26) याने घाटंजी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तपासचक्रे वेगात फिरवली असल्यामुळे एकाच दिवसात संशयित आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. भाऊबीजेच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेचा उलगडा करण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे होते. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून घटनेचा छडा लावला. उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय पुज्जलवार यांनी मंगळवारी (ता.17) दुपारी घटनास्थळी भेट देऊन पोलिस ठाण्यात तळ ठोकला. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक दिनेशचंद्र शुक्‍ला करीत आहेत. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: A man has been stoned to death at Shivani in Ghatanji taluka on suspicion of witchcraft