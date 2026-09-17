Orphan Success Story: दीड वर्षांची असताना बेवारस सापडली, आज महापालिकेत टॅक्स कलेक्टर; मंगल भिवंडीकर यांची जिद्दीची यशोगाथा

नागपूर : परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असो, जिद्द, मेहनत आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या बळावर आयुष्याला नवी दिशा देता येते, हे मंगल भिवंडीकर यांच्या जीवन प्रवासातून अधोरेखित होते. अनाथ मंगल यांनी दीपस्तंभ फाउंडेशनच्या ‘मनोबल’ प्रकल्पातून शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली अन् नागपूर महापालिकेच्या ‘टॅक्स कलेक्टर’ भरती प्रक्रियेत यश मिळवून महत्त्वाचा टप्पा गाठला. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.दीड वर्षांच्या असताना मंगल या मुंबईतील भिवंडीत बेवारस अवस्थेत आढळल्या होत्या. त्यांना माटुंगा येथील श्रद्धानंद महिला आश्रमात आणण्यात आले. ‘आनंदवन’चे विकास आमटे यांना मंगल यांची माहिती समजली. वरोऱ्याच्या आनंदवनच्या वसतिगृहात २० डिसेंबर २००६ रोजी त्या दाखल झाल्या. .२००७ मध्ये त्यांना वरोऱ्यातील स्थानिक जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता पाचवीत प्रवेश देण्यात आला. दहावीत ६७.६८ टक्के गुण मिळविले. पुढे बारावीत ४५ टक्के गुण मिळवत त्यांनी पदवीपर्यंतचे व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले..\r‘मनोबल’कडून दिशा २०२४ मध्ये मंगल यांनी ‘मनोबल’च्या जाहिरातीतून माहिती घेतली. प्रवेश परीक्षा दिल्यानंतर त्यांची जळगाव येथील ‘दीपस्तंभ’मध्ये निवड झाली. ३० जुलै २०२४ रोजी त्या ‘मनोबल’मध्ये दाखल झाल्या. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सुरू झाला. .Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.‘दीपस्तंभ’चे यजुर्वेंद्र महाजन यांचे मार्गदर्शन त्यांना मिळाले. हर्षल कुलकर्णी यांनी अभ्यासाच्या नियोजनाला दिशा दिली. स्वप्निल घोडकेंनी समुपदेशनातून मानसिक बळ दिले. मुकेश, विभा आणि हर्षदीप, मित्र विकास खटकाळेसह शिक्षकांनीही त्यांना सातत्याने साथ दिली अन् येथे त्यांच्या आयुष्याला पुन्हा एकदा नवी दिशा मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.