Washim News: मंगरूळपीर बस स्थानकातील प्रसाधनगृहांची दयनीय अवस्था; प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय; छत गळते, साफसफाई नाही; बसस्थानकात प्रवाशांचा त्रास

मंगरूळपीर: येथील बस स्थानकात प्रवाशांसाठी उभारण्यात आलेल्या प्रसाधनगृहांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे चित्र दर दिवशी पाहायला मिळत आहे. .मंगरूळपीर बस स्थानकातून दर दिवशी विविध जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी शेकडो प्रवासी दाखल होतात. या प्रवाशांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा मात्र येथे अभाव आहे.पिण्याचे पाणी शुद्ध मिळत नाही, बस स्थानकाच्या छताची अवस्था वाईट आहे. शिवाय या ठिकाणी महिला आणि प्रवाशांसाठी उभारण्यात आलेल्या प्रसाधनगृहांची अवस्था दयनीय झाली आहे. प्रसाधनगृहांची व्यवस्थित साफसफाई होत नाही, तर परिसरात झुडपेही वाढली आहेत..Akola News: दोन मित्रांनी गळफास घेतला; महान-जांभरुण रोडवरील जंगलातील घटना.त्यामुळे प्रवासी या प्रसाधनगृहांचा वापर टाळून, उघड्यावर जावे लागत असल्याचे चित्र दर दिवशी पाहायला मिळते..मंगरूळपीर येथील बस स्थानक आगार प्रमुख संदीप पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की, येत्या काही दिवसांमध्ये नवीन व्यक्तीला कंत्राट दिला जाणार आहे. नंतर या परिसरात नेहमी स्वच्छता राहील. व ज्या ठिकाणी बस स्थानक इमारतीमध्ये छत गळते त्या ठिकाणी तात्पुरती दुरुस्ती करण्यात येईल..छतामधून गळते पावसाचे पाणीमंगरूळपीर येथील बस स्थानकाची इमारत खूप वर्षे जुनी आहे. आता या इमारतीचे छत जीर्ण झाले आहे. त्याला भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे पाऊस आला की, छताच्या स्लॅबमधून पाणी गळते. आणि फलाटावर साचते प्रवाशांना या पाण्यातच उभे राहून बसची प्रतीक्षा करावी लागते..Vidarbha News: आता वाहनांसाठी तासागणिक मोजावे लागणार पैसे; मेहकर पालिकेचा उपक्रमः विनामूल्य पार्किंगला चाप.महिलांची कुचंबनामंगरूळपीर बसस्थानकातील प्रसाधनगृह हे फलाटापासून थोडे अंतरावर आहे. त्यातच या प्रसाधनगृहाची अवस्था वाईट झाली आहे. त्यामुळे महिला प्रवाशांना या प्रसाधनगृहांचा वापर करणेही कठीण होत असून, त्यांची कुचंबना होत आहे.