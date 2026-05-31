Chandrapur: अवैध गेटमुळे २० गावांचा संपर्क धोक्यात!; आंदोलनाचा इशारा; माणिकगड माईन्स प्रशासनाची मनमानी

कोरपना: अल्ट्राटेक समूहाच्या माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या बोकूडडोह-कुसुंबी चुनखडी खाण परिसरातील सार्वजनिक रस्त्यावर लावण्यात आलेले अवैध गेट तातडीने हटवून रस्ता सर्वसामान्यांसाठी खुला करावा, अशी मागणी शेतकरी नेते आबिद अली यांनी केली आहे. या गेटमुळे जवळपास वीस गावातील नागरिकांचा रस्ता अडविला गेला आहे..गडचांदूर-नोकारी-कुसुंबी-आसापूर हा रस्ता अनेक गावांसाठी महत्त्वाचा असून तो सार्वजनिक निस्तार हक्काचा रस्ता असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांचा आहे. मात्र कंपनीने या रस्त्यावर चार ठिकाणी लोखंडी गेट उभारून वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप आहे..या प्रकरणी तत्कालीन तहसीलदारांनी 2020 मध्ये रस्ता खुला करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कंपनीने केलेले अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी फेटाळून तहसीलदारांचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र पुढे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आलेल्या अपीलमध्ये हा आदेश रद्द करून फेरचौकशीचे निर्देश देण्यात आले. तीन वर्षे उलटूनही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे..आबिद अली यांनी २१ मे 2026 रोजी तहसीलदार आणि पोलिस निरीक्षकांना निवेदन रस्ता खुला न केल्यास जनआंदोलन करून रस्ता खुला करण्याचा इशारा दिला होता. महसूल विभागाच्या पंचनाम्यात कंपनीने अधिकृत क्षेत्राबाहेर सिमेंटचे खांब आणि तारांचे कुंपण उभारल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच महसूल अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत रस्त्यावरील गेटला कुलूप लावून सुरक्षा रक्षकांकडून वाहनांची ये-जा रोखली जात असल्याचे आढळले आहे. या रस्त्यामुळे सुमारे १५ ते २० गावांतील नागरिकांचा संपर्क सुलभ होतो. सार्वजनिक रस्ता बंद करणे, नागरिकांना अडविणे तसेच धमकावल्याच्या आरोपांबाबत कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांसह सुरक्षा रक्षकांविरोधात गडचांदूर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे..कंपनीच्या ताब्यातील काही जमिनींच्या सीमांकनादरम्यान आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपनीच्या हद्दीत आल्याचे निदर्शनास आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत संबंधित जमिनींची मोजणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र अद्याप पूर्ण प्रक्रिया न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.