Washim: दुभाजकाला कार धडकली, तिघे जखमी

मानोरा: मंगरूळपीर–मानोरा राष्ट्रीय महामार्गावरील मानोरा शहरातील सृष्टी गार्डनजवळ बुधवारी (ता. १५) पहाटे ३ ते ३.३० वाजण्याच्या सुमारास भरधाव कारने रस्ता दुभाजकाला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील तिघे जखमी झाले असून चालक गंभीर जखमी आहे. जखमींवर दिग्रस येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..प्राप्त माहितीनुसार, दिग्रस येथील अश्विन मुरलीधर घाटे (वय ३५), दीपक माधवराव फिस्के (वय ५०) आणि आसिफ मुस्तफा शेख (वय ५५) हे कारने रिसोड येथे अंत्यविधी आटोपून दिग्रसकडे परतत होते..Washim: मागास तालुक्याला उपेक्षेचा ताप; गलमगाव धानोरा ते सोयजना रस्त्यांची झाली चाळण.मानोरा शहरातील सृष्टी गार्डनजवळ कारवरील नियंत्रण सुटल्याने वाहनाने रस्ता दुभाजकाला जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी होती की कारचे एक चाक निखळून दूर जाऊन पडले..दरम्यान, रात्री गस्त घालत असलेले एपीआय रामबाबू सरोदे, जमादार साहेबराव राऊत, श्रावण राठोड आणि विजय राठोड यांनी अपघातग्रस्तांना तात्काळ मदत करत ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर तिघांनाही पुढील उपचारासाठी दिग्रस येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले..Gold-Silver Rate Today: सोनं-चांदी स्वस्त! खरेदीदारांना दिलासा; तुमच्या शहरात ताजे दर पाहा.या अपघातात चालक अश्विन घाटे यांना गंभीर दुखापत झाली असून इतर दोघांना किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती आहे. चालकाला झोपेची डुलकी लागल्याने हा अपघात घडल्याची प्राथमिक चर्चा असून, पोलिसांकडून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.