विदर्भ

Washim: दुभाजकाला कार धडकली, तिघे जखमी

Speeding Car Crashes Into Road Divider: मानोरा शहराजवळ भरधाव कार दुभाजकावर आदळून भीषण अपघात झाला. तिघे जखमी झाले असून चालकाची प्रकृती गंभीर आहे.
Washim

Washim

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मानोरा: मंगरूळपीर–मानोरा राष्ट्रीय महामार्गावरील मानोरा शहरातील सृष्टी गार्डनजवळ बुधवारी (ता. १५) पहाटे ३ ते ३.३० वाजण्याच्या सुमारास भरधाव कारने रस्ता दुभाजकाला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील तिघे जखमी झाले असून चालक गंभीर जखमी आहे. जखमींवर दिग्रस येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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