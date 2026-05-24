Washim News: आग लागल्याने संत्रा-मोसंबीचे नुकसान

मानोरा: तालुक्यातील गादेगाव शिवारात धुऱ्यावरील कचरा जाळल्याने शेतकऱ्याच्या संत्रा व मोसंबी बागेचे मोठे नुकसान झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी मानोरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पंडित भिका जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांच्या गट क्रमांक १८९ मधील १ हेक्टर ३१ आर शेतामध्ये सुमारे ४१५ संत्र्याची व दहा मोसंबीची झाडे आहेत. शेजारील शेत मक्त्याने करणारा देवमन देविदास चव्हाण हा नेहमी धुऱ्यावर कचरा टाकत असल्याने दोघांमध्ये वाद होत होता..कचरा व गवत जाळल्यास फळबागेला आग लागू शकते, असे वारंवार सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. ता. ११ मे रोजी सायंकाळी सुमारे चार वाजताच्या सुमारास शेतात राखण करत असलेल्या गोकुळ पंडित जाधव याला धुऱ्याजवळ आग लागल्याचे दिसून आले..त्यावेळी धुऱ्यावरील आग पसरून संत्र्याची सहा व मोसंबीची पाच झाडे जळून करपली गेली. या घटनेत अंदाजे ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. घटनेची पाहणी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी केली असून, याप्रकरणी मानोरा पोलिस ठाण्यात ता. २१ मे रोजी फिर्याद दाखल केल्यावर आरोपी देवमन चव्हाण यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास ठाणेदार नैना पोहेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार सुनील नेमाने करीत आहेत.