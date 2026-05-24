विदर्भ

Washim News: आग लागल्याने संत्रा-मोसंबीचे नुकसान

Farm Fire in Manora Causes Major Crop Damage: मानोरा तालुक्यातील गादेगाव शिवारात धुऱ्यावर कचरा जाळल्याने आग लागून संत्रा व मोसंबी बागेचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मानोरा: तालुक्यातील गादेगाव शिवारात धुऱ्यावरील कचरा जाळल्याने शेतकऱ्याच्या संत्रा व मोसंबी बागेचे मोठे नुकसान झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी मानोरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

