Washim: मागास तालुक्याला उपेक्षेचा ताप; गलमगाव धानोरा ते सोयजना रस्त्यांची झाली चाळण

मानोरा: राज्यात सर्वात मागास असलेल्या तालुक्यात अजूनही प्रशासकीय अनास्थेने ठाण मांडल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील गलमगाव धानोरा ते सोयजना, पंचाळा रस्ता अक्षरशः खड्डेमय झाला असून वाहनचालकांचा प्रत्येक प्रवास जीव मुठीत धरूनच सुरू आहे.सदर रस्ता अतिशय खराब झाला असून ठिकठिकाणी पडलेल्या मोठमोठ्या खड्यांमुळे आतापर्यंत अनेक किरकोळ व गंभीर अपघात घडले आहेत. तरीही संबंधित प्रशासनाकडून दुरुस्तीकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..गलमगाव धानोरा ते सोयजना हा रस्ता अतिशय वर्दळीचा परिसरातील आठ ते दहा गावचे नागरिक या रस्त्याचा उपयोग करतात. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून हा रस्ता मृत्यूचा सापळा झाला आहे. उन्हाळ्यात धूळ आणि पावसाळ्यात चिखल तुडवत नागरिकांना रस्ता पार करावा लागतो. प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षात या रस्त्याची दुरुस्ती ही केली नसल्याची बाब समोर आली आहे..Koyna Dam Water level Today : महाराष्ट्राची 'भाग्यलक्ष्मी' अजूनही निम्म्यावरच! कोयना धरणात 51.21 टक्के पाणीसाठा, आजची स्थिती काय? वाचा ताजी अपडेट.पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने त्यांचा अंदाज येत नाही. परिणामी दुचाकीस्वारांचे संतुलन बिघडून अपघात होत आहेत, तर चारचाकी वाहने खड्डे चुकविताना समोरून येणाऱ्या वाहनांसमोर जात असल्याने मोठ्या दुर्घटनेचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी अनेकदा संबंधित विभागाकडे तोंडी तक्रारी करूनही दुरुस्तीचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासन एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. आतापर्यंत अनेक अपघात झाल्याची माहिती समोर येत आहे..आता आणखी किती अपघात झाल्यानंतर प्रशासन जागे होणार असा संतप्त प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी सर्व खड्डे तातडीने बुजवून रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी जोरदार मागणी परिसरातील नागरिक व वाहनचालकांनी केली आहे.."गलमगाव धानोरा सोयजना ते पंचाळा हा रस्ता खराब अवस्थेत आहे. आता पावसाळा सुरु झाल्याने रस्त्यावर खड्डे पडले आहे. वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागत असून दुसऱ्या जिल्ह्याला जोडलेला असल्यामुळे प्रवाशाची ये जा वाढली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने रस्ता तात्काळ दुरुस्त करावा अन्यथा आंदोलन करावे लागेल."- आशीष पाटील, सरपंच,चिखली गलमगांव.Pune Traffic: शिवाजीनगर ते औंध वाहतूक कोंडी; मेट्रो काम, अतिक्रमण आणि खड्ड्यांमुळे पुणेकर हैराण.प्रशासनिक अनास्था कारणीभूतवाशीम जिल्ह्यातून यवतमाळ जिल्ह्याला जोडणारा हा रस्ता अनेक दिवसापासून खड्ड्यात गेला आहे. या भागात आदिवासी भटके विमुक्त समाजाची गावे आहेत. त्यांना घरापर्यंत जाण्यास धड रस्ता मिळत नसेल तर हा प्रशासकीय अनास्थेचा अतिरेक असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.