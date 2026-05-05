Washim News: तालुक्यात विनापरवाना वीटभट्ट्यांचा सुळसुळाट;गावालगत धूर; नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ

मानोरा: तालुक्यात बेकायदेशीर वीटभट्ट्यांचा सुळसुळाट होत असून, प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत प्रदूषणाचे साम्राज्य उभे राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आवश्यक परवाना न घेता अनेक भट्ट्या बिनधास्त सुरू असल्याचे उघड झाले असून, संबंधित यंत्रणांच्या निष्क्रियतेवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..गावांच्या अगदी लगत, तसेच राष्ट्रीय महामार्गांच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या या वीटभट्ट्यांमधून निघणारा काळा धूर थेट वस्त्यांमध्ये घुसत आहे. शासनाच्या नियमांनुसार ठरावीक अंतर, उंच चिमण्या व प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात हे सर्व निकष पायदळी तुडवले जात असल्याचे चित्र आहे.परिणामी श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ, त्वचारोग यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून लहान मुले व वृद्ध नागरिक सर्वाधिक त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, गौण खनिज उत्खननातही मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याची बाब पुढे आली आहे..अल्प प्रमाणात रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणावर मातीचा उपसा केला जात असून, धरण परिसरातील सुपीक मातीची सर्रास लूट सुरू आहे. हिच माती वीटभट्ट्यांमध्ये वापरली जात असल्याने पर्यावरणासोबतच शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याची शक्यता आहे.स्थानिक पातळीवर मात्र गंभीर आरोप होत आहेत. काही वीटभट्टीधारक आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये संगनमत असल्यामुळेच हे बेकायदेशीर प्रकार उघडपणे सुरू आहेत. नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही कारवाईचा अभाव हा संशय अधिक गडद करत आहे.."गावालगत सुरू असलेल्या वीटभट्ट्यांमधून निघणारा धूर थेट घरात शिरत आहे. त्यामुळे लहान मुले व वृद्ध आजारी पडत आहेत. हा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया मनसे तालुका उपाध्यक्ष देवा बारसे यांनी व्यक्त केली. एकीकडे पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असताना आणि दुसरीकडे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आलेले असताना प्रशासन नेमके कोणाची वाट पाहत आहे."- देवा बारसे,तालुका उपाध्यक्ष, मनसे..अनेक प्रश्न होताहेत उपस्थितसर्व वीटभट्ट्यांकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा वैध परवाना आहे का?पर्यावरणीय व अंतर नियमांचे पालन का होत नाही?प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा कार्यरत आहेत का ?माती उत्खननासाठी नेमकी किती रॉयल्टी भरली गेली आहे ?आणि सर्वात महत्त्वाचे कारवाई अजूनही का झालेली नाही?तालुक्यातील नागरिकांनी आता संतप्त प्रतिक्रिया देत जिल्हा प्रशासनाने तातडीने संयुक्त तपास मोहीम राबवावी, सर्व वीटभट्ट्यांची सखोल चौकशी करावी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.