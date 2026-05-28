Gadchiroli News : गडचिरोली- नारायणपूर पोलिसांतर्फे माओवाद्यांचा शस्त्रास्त्र कारखाना उद्ध्वस्त

गडचिरोली - शरणागती पत्करलेल्या माओवाद्यांच्या गोपनीय माहितीच्या आधारे गडचिरोली व छत्तीसगडच्या नारायणपूर पोलिसांनी आंतरराज्यीय सीमावर्ती भागात 'ऑपरेशन अंतिम प्रहार' अंतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. या मोहिमेत माओवाद्यांचा दुर्गम जंगलातील शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखाना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आला आहे. २३ मे २०२६ नंतर २७ मे २०२६ रोजी पुन्हा एकदा प्रभावी कारवाई करत माओवाद्यांनी जंगलामध्ये जमिनीत लपवून ठेवलेले साहित्य हस्तगत करण्यात गडचिरोली पोलिस दलास यश आले आहे..गडचिरोली पोलिस दलासमोर शरणागती पत्करलेल्या माओवाद्यांची सखोल चौकशी केली असता, माओवाद्यांनी छत्तीसगडच्या नारायणपूर जिल्ह्यातील काकूर पोलिस स्टेशनपासून सात किलोमीटर अंतरावर महाराष्ट्र- छत्तीसगड सीमेवरील जंगल परिसरात शस्त्र तसेच शस्त्रनिर्मितीसाठी आवश्यक साहित्य लपवून ठेवले असल्याबाबतची माहिती मिळाली होती..त्या अनुषंगाने मंगळवार (ता. २६) गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक एम. रमेश यांच्या मार्गदर्शनात या जंगल परिसरात संयुक्त आंतरराज्यीय अभियान राबविण्यात आले. ज्यामध्ये विशेष अभियान पथक प्राणहिता येथील चार तुकड्या, डीआरजी नारायणपूरचे एक पथक व बिडीडीएस प्राणहिताचे दोन पथक शोध अभियान राबविण्यासाठी रवाना करण्यात आले होते.बुधवार (ता. २७) नारायणपूर जिल्ह्यातील काकूर पोलिस स्टेशनपासून सात किलोमीटर अंतरावरील जंगल परिसरात पथकांकडून शोध अभियान राबवून बिडीडीएस पथकांद्वारे जंगल परिसराची तपासणी केली..यात एक नग इन्सास रायफल, दोन नग सिंगल शॉट रायफल, दोन नग १२ बोअर रायफल, एसएलआर रायफलचे दोन जीवंत काडतूस, ३०३ रायफलचे १२ जीवंत काडतूस, १२ बोअर रायफलचे चार जीवंत काडतूस, २५ किग्रॅ आय.ई.डी. स्फोटक, दोन नग क्लेमोर, ११० डेटोनेटर, कॉर्टेक्स वायर, ५०० पेक्षा अधिक बिजीएल सेल व बिजीएल सेल बनविण्याचे साहित्य, सात नग बिजीएल लाँचर, तीन नग ट्युब लाँचर, लोखंडी सळ्या तसेच शस्त्रनिर्मितीसाठी लागणारे दोन नग लेथ मशीन, दोन नग मोटर, ग्रींडर मशीन, इन्व्हर्टर व बॅटरी, वायर बंडल, सोलर प्लेट आदी मोठ्या प्रमाणात शस्त्र व शस्त्रनिर्मिती साहित्य हस्तगत करण्यात आले आहे..वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात घटनास्थळावरून मिळालेले शस्त्रनिर्मितीचे माओवादी साहित्य पथकातील जवानांकडून जागीच नष्ट करण्यात आले आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पोलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधिरा, अपर पोलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. यांच्या मार्गदर्शनात विशेष अभियान पथक प्राणहिता, बीडीडीएस प्राणहिता व डीआरजी नारायणपूर पथकातील जवानांनी पार पाडली.