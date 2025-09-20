Motala Crime : धावत्या ट्रॅव्हल्समध्ये विवाहितेचा विनयभंग; पुण्यावरून येताना घडली घटना, आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल

मोताळा - नवरात्री उत्सवासाठी पुण्यावरून गावाकडे परत येणाऱ्या २५ वर्षीय विवाहितेचा धावत्या ट्रॅव्हल्समध्ये विनयभंग झाल्याची घटना शनिवारी ता. २० पहाटे पाच वाजताच्या सुमारास जालना ते देऊळगाव राजा रस्त्यावर घडली. या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी एका आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..तालुक्यातील एका गावातील २५ वर्षीय विवाहितेने बोराखेडी पोलिसांत तक्रार दिली की, फिर्यादी व तिचे कुटुंबीय कामानिमित्त पुणे जिल्ह्यातील एका परिसरात वास्तव्यास आहेत. दरम्यान, नवरात्री उत्सवानिमित्त फिर्यादी एका महिलेसह चिंतामणी ट्रॅव्हल्सने (ए.आर. ०६ बी. ३६३६) पुण्यावरून मोताळ्याकडे प्रवास करीत होती..दरम्यान, शनिवारी (ता. २०) पहाटे साडेचार ते पाच वाजताच्या सुमारास ट्रॅव्हल्समध्ये सर्व झोपलेले असताना, आरोपी अजित ज्ञानेश्वर शिंदे (रा. तळेगाव दाभाडे जि. पुणे) याने फिर्यादीच्या अंगावरील ब्लॅंकेटमधून हात घालून वाईट उद्देशाने स्पर्श करीत तिचा विनयभंग केला. ही घटना जालना ते देऊळगाव राजा मार्गावरील कन्हैया नगर येथे घडली..या तक्रारीवरून बोराखेडी पोलिसांनी आरोपी अजित ज्ञानेश्वर शिंदे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. सदर गुन्ह्याचे घटनास्थळ हे पोलिस स्टेशन चंदनझिरा जालना येथील असल्याने सदर गुन्हा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे संबंधीत पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे. पुढील तपास चंदनझिरा पोलिस करीत आहेत. दरम्यान, धावत्या ट्रॅव्हल्समध्ये घडलेल्या या घृणास्पद प्रकारामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.