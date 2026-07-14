विदर्भ

Nagpur Crime : एमडीच्या नशेत अडकवून विवाहितेचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण; दोन युवकांविरुद्ध खापरखेडा पोलिसांत गुन्हा

मैत्रीच्या नावाखाली एमडीच्या नशेत अडकवून विवाहितेचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण; दहेगाव रंगारीतील दोघांविरुद्ध खापरखेडा पोलिसांत गुन्हा
Crime News

Police have registered a case after a married woman alleged she was addicted to MD drugs and sexually exploited over a prolonged period.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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खापरखेडा: मैत्रीच्या नावाखाली २२ वर्षीय विवाहितेला अमली पदार्थांच्या आहारी लावून तिचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी खापरखेडा पोलिसांनी दहेगाव रंगारी येथील दोन युवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

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