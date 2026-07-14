Nagpur Crime : एमडीच्या नशेत अडकवून विवाहितेचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण; दोन युवकांविरुद्ध खापरखेडा पोलिसांत गुन्हा

खापरखेडा: मैत्रीच्या नावाखाली २२ वर्षीय विवाहितेला अमली पदार्थांच्या आहारी लावून तिचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी खापरखेडा पोलिसांनी दहेगाव रंगारी येथील दोन युवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..तक्रारीनुसार, संगणक प्रशिक्षणासाठी ये-जा करताना पीडित महिलेची आरोपींशी ओळख झाली. विश्वास संपादन केल्यानंतर आरोपींनी तिला विविध ठिकाणी बोलावून एमडी पावडर दिली. नशेच्या प्रभावामुळे तिची प्रतिकार करण्याची क्षमता कमी झाल्यानंतर तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. .तसेच मानसिक दबाव टाकून इतर व्यक्तींशीही संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. विरोध केल्यास पतीला ठार मारण्याची धमकी देण्यात येत होती. पतीला झोपेच्या गोळ्या देऊन तो झोपल्यानंतर भेटण्यासाठी बोलावले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. सततच्या त्रासाला कंटाळून पीडितेने सावनेर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. घटना खापरखेडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याने शून्य एफआयआर नोंदवून प्रकरण खापरखेडा पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमान्वये कारवाई करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.