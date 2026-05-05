Washim News: मेडशी वन विभागाच्या डेपोला भीषण आग; लाखो रुपयांची वनसंपत्ती वाचवली; वन कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

मालेगाव: मेडशी येथील वन विभागाच्या डेपोला शनिवारी (ता. २) दुपारी तीन वाजताच्या दरम्यान भीषण आग लागल्याची घटना घडली. वन कर्मचारी आणि ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला..मेडशी परिसरातील वन विभागाच्या लाकूड डेपोमध्ये सागवान आणि इतर मौल्यवान लाकडाचा मोठा साठा असल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र, वन कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे लाखो रुपयांची वनसंपत्ती खाक होण्यापासून बचावली आहे. शनिवारी दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास डेपोमधून धुराचे लोट निघताना दिसले..पाहता-पाहता आगीने रौद्र रूप धारण केले. हा डेपो गावाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे आणि तिथे वाळलेल्या लाकडाचा मोठा साठा असल्याने आग पसरण्याचा धोका निर्माण झाला होता. आगीची तीव्रता एवढी मोठी होती की, काही वेळातच लाकूड साठा पेट घेऊ लागला. घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने अग्निशमन दलाला पाचारण केले..अग्निशमनच्या पथकांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. यासाठी वन विभाग व महसूल कर्मचारी, पोलिस प्रशासन, वनमजूर व स्थानिक नागरिक, आपदा मित्र अजिंक्य मेडशीकर यांनी त्यांना सहकार्य केले. वन विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, जर आग वेळीच विझली नसती, तर शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असते..सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वच विभागांनी आणि स्थानिकांनी मोलाची मदत केली.सध्या आग पूर्णपणे विझली असून, नेमकी आग कशामुळे लागली, याचा तपास वन विभाग करत आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, वन विभागाकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे.