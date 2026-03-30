Vidarbha News: मेहकर-चिखली रस्त्यावर भाविकांची पिकअप उलटली; लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूरचे दोन ठार, १७ जखमी

मेहकर: अहमदपूर (जि. लातूर) येथून चिखली तालुक्यातील सैलानी बाबाच्या दर्शनासाठी पिकअपमधून जात असलेल्या भाविकांच्या वाहनाला रविवारी (ता.२९) सकाळी ६.४५ वाजेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. .हा अपघात मेहकर-चिखली रस्त्यावरील नांद्रा धांडे फाट्याजवळ चालकाला डुलकी लागल्याने झाला. या अपघातात दोन तरुण जागीच ठार झाले असून १७ जण जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींवर मेहकर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले..लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथील बागवान कुटुंब रात्री उशिरा (एम.एच. १३ सी.यु. ७६७०) या पिकअप वाहनाने चिखली तालुक्यातील सैलानी येथील बाबाच्या दर्शनासाठी निघाले होते. पिकअपमध्ये २० ते २२ प्रवासी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. नांद्रा धांडे फाट्याजवळील एका धोकादायक वळणावर चालकाचा ताबा सुटल्याने वाहन पलटी झाले. धक्कादायक म्हणजे या अपघातात चालकाला कोणतीही इजा झाली नाही..मात्र अरमान शरीफ बागवान (वय १८ वर्षे) आणि रेहान सैदू बागवान (वय १८ वर्षे) या दोन युवकांचा मृत्यू झाला तर या अपघातात १७ जण जखमी झाले असून, त्यापैकी ६ जणांना पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे..इतर जखमींना ॲम्बुलन्सने ग्रामीण रुग्णालयात आणले. ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.सुनिता हिवसे व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी जखमींवर युद्धपातळीवर उपचार केले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक व्यंकटेश्वर आलेवार, उपनिरीक्षक किरण खाडे, पोलिस कर्मचारी इब्राहिम परसुवाले, चालक शिवाजी चिन व इतर सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी व रूग्णालयात धाव घेऊन पंचनामा केला.