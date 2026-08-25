Mehkar Hospital Negligence : मेहकरमध्ये रुग्णालयापासून अवघ्या ५० मीटरवर रस्त्यावर प्रसूती; आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मदत नाकारल्याने संताप

मेहकर : मेहकर येथील ग्रामीण रुग्णालयाजवळ अवघ्या पन्नास मीटर अंतरावर महिलेची रस्त्यावर प्रसुती झाली. रुग्णालयातील परिचारिकेला विनंती करूनही कुणीही आरोग्य कर्मचारी मदतीला आले नाही. शेवटी खाजगी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरांना आणून संबंधित बाळंत झालेल्या महिलेला अन्यत्र उपचारासाठी न्यावे लागले. या संताप जनक घटनेमुळे ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्रशासना विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे..सदर घटना आज २५ ऑगस्ट रोजी सकाळी सहा वाजता ग्रामीण रुग्णालयापासून हाकेच्या अंतरावर घडली. अवघडलेल्या स्थितीत असलेली सदर महिला रस्त्यावरच प्रसूत झाली. वेदनेने जोरजोरात ती महिला ओरडत होती. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही मध्ये चित्रीत झाली आहे. जवळच राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते योगेश सौभागे धावत ग्रामीण रुग्णालयात गेले.उपस्थित परिचारिका श्रीमती जाधव यांना सदर बाळंत झालेल्या महिलेच्या मदतीला येण्यास विनंती केली. मी रुग्णालयाच्या बाहेर अजिबात येणार नाही, अशी असंवेदनशील भूमिका सदर परिचारिका यांनी घेतली..सौभागे यांनी डॉ. आव्हाळे यांच्या खाजगी रुग्णालयात जाऊन तेथील महिला डॉक्टरला आणून बाळंत झालेल्या महिलेच्या उपचाराची व्यवस्था केली. ग्रामीण रुग्णालयात कोणीही डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सदर महिलेला आव्हाळे रुग्णालयात नेण्यात आले. ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांची नेहमीची अनुपस्थिती, रुग्णांबद्दलची प्रचंड अनास्था आणि संपूर्ण अनागोंदी व बेपर्वा कारभार यामुळे रुग्णांची प्रचंड गैरसोय होत आहे..त्वरित कार्यवाही करा - माजी आ.संजय रायमुलकरमाजी आमदार संजय रायमुलकर यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याशी संपर्क साधून सदर संताप जनक घटनेची माहिती दिली व सीसीटीव्ही फुटेजही पाठविले. शासनाचा लाखो रुपये पगार घेऊनही संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टर्स रुग्णालयात उपस्थित राहत नाहीत. रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर बाहेर रेफर करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे त्यांच्यावर त्यांच्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली. याबाबत कडक कार्यवाही केली जाईल व रुग्णांना नियमित, उत्तम,व्यवस्थित आरोग्यसेवा मिळेल याबाबत तातडीने उपाययोजना करत असल्याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.