Amravati News: प्रसूत महिलेला नेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी केली खाटेची कावड; शेतातून चार किलोमीटर पायपीट करीत वाचविला जीव

अचलपूर : मेळघाटचा आरोग्य विभाग काही कामचुकार कर्मचाऱ्यांमुळे बदनाम होत असला तरी आजही आपल्या कामाच्या प्रति काही कर्मचारी इमानदार असल्याचे दिसून येते. याचाच प्रत्यय मेळघाटात पुन्हा एकदा दिसून आला..साद्राबाडी आणि कळमखार येथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून खापरखेडा गावातील सरिता विजय भिलावेकर या प्रसूत महिलेला गावापासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शेतातून कावडचा सहारा घेत रुग्णवाहिकेपर्यंत पोहोचवले व नंतर रुग्णालयात दाखल करून तिचा जीव वाचवल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली..धारणी तालुक्यातील साद्राबाडी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांतर्गत येत असलेल्या खापरखेडा गावात सरिता विजय भिलावेकर ही महिला सिकलसेल आजाराने ग्रस्त होती. अशातच ती गर्भवती राहिली तेव्हापासून आरोग्य पथकाने तिला रुग्णालयात प्रसूतीसाठी वारंवार प्रोत्साहित केले. यादरम्यान तीन नोव्हेंबर रोजी धारणीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात त्या महिलेने एका निरोगी बाळाला जन्म दिला. यावेळी डॉक्टरांनी तिची प्रकृती स्थिर करण्यासाठी दोन युनिट रक्तसुद्धा दिले. मात्र पूर्णपणे बरी होण्यापूर्वीच सहा नोव्हेंबर रोजी कोणालाही न सांगता सरिता आपल्या आईकडे रत्नापूर गावात गेली..मात्र तिची आई तापी नदीजवळील एका शेतातील झोपडीत राहत होती. सरिताची प्रकृती गंभीर असल्याने खापरखेडा येथील वैद्यकीय पथकाने याची माहिती रत्नापूर येथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिली, त्यानुसार आठ नोव्हेंबर रोजी समुदाय आरोग्य अधिकारी किरण नानोटकर, आशा जशोदा शिटोले आणि अंगणवाडी सेविका प्रमिला कासदेकर यांनी सरिताचा परिसरात शोध घेतला असता रत्नापूरपासून चार किलोमीटर अंतरावर तापी नदीजवळ तिच्या शेतातील झोपडीत असल्याचे समजले..तत्काळ कर्मचाऱ्यांनी शेत गाठले, पण आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पाहताच सरिताच्या आईने वैद्यकीय सेवा नाकारली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी हार मानली नाही. आरोग्य पथकाने जाग्यावरच बीपी चेक केला. बीपीसुद्धा कमी झालेला होता. त्यामुळे याबाबतची माहिती कळमखार आरोग्यकेंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सातनकर यांना दिली..जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांचे ''काळ्या फिती लावून'' काम.डॉक्टरांनी सुद्धा कशाचाही विचार न करता शेताकडे पायदळ चार किलोमीटर अंतर पार करीत पोहोचले. डॉक्टरांनी तपासणी केली. सरिताला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र सरिता आणि तिची आई काहीकरून रुग्णालयात येण्यास तयार होत नव्हती..सरिता व बाळाची प्रकृती धोक्याबाहेर एकीकडे सूर्य मावळत होता, तर दुसरीकडे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सरिताचा जीव वाचविण्यासाठी धडपडत सुरू होती. अखेर काही तासांनी घरचे तयार झाले अन् कर्मचाऱ्यांनी वेळ वाया न घालवता कावड तयार करून चार किलोमीटर अंतर पार करीत सरिताला रुग्णवाहिकेपर्यंत पोहोचविले. नंतर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. .सध्या सरिता आणि बाळाची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याची माहिती कळमखारचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत सातनकर यांनी दिली. यासाठी रत्नापूरच्या आशासेविका जशोदा शिटोले, रजवंती शिटोले, खापरखेडा येथील आशासेविका संजना, आरोग्यसेविका निशा जावरकर, कळमखार येथील समुपदेशक दिनेश भारसाकळे, ममता सोनकर, कालुराम कासदेकर, मीना कासदेकर, रत्नापूरच्या अंगणवाडी सेविका प्रमिला कासदेकर, वाहनचालक खुशाल भिलावेकर, साद्रावाडीचे वाहनचालक फुलचंद भय्या यांचे सहकार्य लाभले..