Melghat Holi Festival: निसर्गाच्या कुशीत घुमू लागले ढोलकीचे पडघम मेळघाटात पाच दिवस होळीची धूम, रंगोत्सवाला उधाण

चिखलदरा : मेळघाटातील सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यांत वसलेला आदिवासी बांधव आपल्या संस्कृतीचे संचित पिढ्यान् पिढ्या जपत आला आहे. निसर्गाच्या सोबतीने जगणाऱ्या या मातीपुत्रांच्या आयुष्यातील सर्वांत मोठा आनंदोत्सव म्हणजे 'होळी'..रविवारपासून (ता. एक) मेळघाटात या पाच दिवसीय उत्सवाचा श्रीगणेशा झाला असून, गावागावांत ढोलकीचा निनाद आणि घुंगरांच्या बोलांनी एक वेगळीच धुंदी चढली आहे. मेळघाटातील आदिवासी बांधव हा परंपरा व संस्कृती जपणारा समाज आहे. शेकडो वर्षे आदिवासी बांधव आपली संस्कृती जपून आहेत..दसरा सण मोठा ! नाही आनंदाला तोटा....होळीचा हा उत्सव पारंपरिक आणि दिमाखदार पद्धतीने ते साजरा करतात. पारंपरिक पेहराव, दागिने खास सोनाराकडून बनविले जातात. चांदीचे दागिने वापरण्याची पद्धत मेळघाटात आहे. आदिवासी महिला चांदीचे दागिने होळीच्या प्रसंगी मोठ्या प्रमाणात वापरतात. पुरुष मंडळीत सुद्धा हातात कडे वापरण्याची व नटण्याची पद्धत आहे..येथे बांबूयुक्त होळी पेटविल्या जाते. होळी पेटल्यानंतर अवतीभोवती फिरून नाच करतात. तसेच होळीसाठी विशेष गीते तयार केली जातात. या गीतांना फाग गीते, असे म्हटले जाते. ढोलकी वाजवण्याचा व गीत म्हणण्याचा सरावसुद्धा आदिवासी बांधव होळीपूर्वीच करतात, हे विशेष. होळी गावातील मुख्य व्यक्ती पेटवितो. ज्या व्यक्तीला गावात मान आहे, अशा व्यक्तीकडून होळी पेटविली जाते..आदिवासी बांधवांची खाद्य संस्कृतीमेळघाटातील आदिवासी बांधवांची वेगळी संस्कृती आहे. याबरोबरच खाद्य संस्कृतीसुद्धा या उत्सवात पाहायला मिळते. होळीच्या पहिल्या दिवशी गोड जेवणाची परंपरा आहे. यामध्ये पुरी (आदिवासी बोली भाषेत सॉली सोकडा). भजी, शिरा तसेच विविध मिष्ठांन्न असतात. परंतु, पुरी विशेष करून प्रत्येक घरी दिसून येते, हे विशेष..बाजारपेठा हाउसफुल्लपरतवाडा, धारणी, चिखलदरा, अंजनगाव आणि अकोट येथील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सध्या मोठी गर्दी दिसून येत आहे. होळी हा आदिवासी बांधवांचा प्रमुख सण असल्याने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात असून बाजारपेठा अक्षरशः हाउसफुल्ल झाल्या आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांना 'अच्छे दिन' आले आहेत..हलव्याचे दागिने, पतंग, तिळगुळाने बाजारपेठ सजली.चांदीच्या दागिन्यांना विशेष मागणीमेळघाटातील आदिवासी समाजात होळीच्या काळात चांदीचे दागिने खरेदी करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये विविध प्रकारचे चांदीचे दागिने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आदिवासी बांधवांकडून ठराविक दुकानदारांकडूनच दागिने खरेदी करण्याची पद्धत असल्याने व्यापाऱ्यांनी मागणीनुसार साठा करून ठेवला आहे..