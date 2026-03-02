विदर्भ

Melghat Holi Festival: निसर्गाच्या कुशीत घुमू लागले ढोलकीचे पडघम मेळघाटात पाच दिवस होळीची धूम, रंगोत्सवाला उधाण

Five-Day Holi Festival Begins in Melghat: मेळघाटातील होळी उत्सवाला सुरुवात; आदिवासी संस्कृती, ढोलकीचे पडघम आणि चांदीच्या दागिन्यांची परंपरा अनुभवण्यासाठी सातपुड्यात रंगोत्सवाची धूम.
नारायण येवले
चिखलदरा : मेळघाटातील सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यांत वसलेला आदिवासी बांधव आपल्या संस्कृतीचे संचित पिढ्यान् पिढ्या जपत आला आहे. निसर्गाच्या सोबतीने जगणाऱ्या या मातीपुत्रांच्या आयुष्यातील सर्वांत मोठा आनंदोत्सव म्हणजे 'होळी'.

