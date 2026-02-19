Bachchu Kadu: बच्चू कडू यांची २५० किलोमीटरची पदयात्रा; शेतकरी व आदिवासींच्या हक्कांसाठी पुन्हा उतरणार मैदानात

विदर्भ

Melghat Padayatra: चांदूरबाजार येथील माजी आमदार बच्चू कडू यांनी मेळघाट व दुर्गम भागातील शेतकरी, आदिवासी व मजूरांसाठी २५० किलोमीटरची पदयात्रा काढण्याची घोषणा केली.पदयात्रेचा उद्देश विकासकामे, कर्जमाफी, रोजगार, पाणी, वीज आणि शिक्षण यासंदर्भातील समस्या शासनासमोर मांडणे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चांदूरबाजार, (जि. अमरावती) : मेळघाट व दुर्गम भागातील शेतकरी, आदिवासी आणि मजूर वर्गाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी मेळघाटात २५० किलोमीटरची पदयात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे.

