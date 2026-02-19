Bachchu Kadu: बच्चू कडू यांची २५० किलोमीटरची पदयात्रा; शेतकरी व आदिवासींच्या हक्कांसाठी पुन्हा उतरणार मैदानात

चांदूरबाजार, (जि. अमरावती) : मेळघाट व दुर्गम भागातील शेतकरी, आदिवासी आणि मजूर वर्गाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी मेळघाटात २५० किलोमीटरची पदयात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे. .ही पदयात्रा केवळ आंदोलन नसून, मेळघाटातील वास्तव परिस्थितीचा थेट आढावा घेत सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पदयात्रेला दोन मार्चपासून सुरवात होणार आहे..यासंदर्भात बच्चू कडू यांनी कुरळपूर्णा येथे आज पदयात्रेची भूमिका आणि प्रमुख मागण्या मांडल्या. मेळघाट व दुर्गम भाग आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असून शेतकरी कर्जबाजारीपणा, रोजगाराचा अभाव, आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधांची दयनीय अवस्था, वीज, पाणी, रस्ते आणि मोबाईल नेटवर्कचा अभाव, यामुळे नागरिकांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे..सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले असताना अद्यापही कोणतीच ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे १५ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी तसेच दुष्काळ, नापिकी आणि हमीभाव न मिळाल्याने २०२५-२६ चालू वर्षाचीही अतिरिक्त कर्जमाफी द्यावी, अशी ठाम मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे..Ajit Pawar : शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे.मेळघाट व दुर्गम भागात मनरेगा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर असतानाही प्रत्यक्षात विकासकामे रखडलेली आहेत. शेतीसाठी १०० टक्के अनुदानावर चेन फेन्सिंग व सोलर बसविणे, मजुरांचे पैसे एका आठवड्याच्या आत थेट खात्यात जमा करणे आणि उशीर झाल्यास व्याज देणे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.