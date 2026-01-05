विदर्भ

Chikhaldara News : मेळघाटमध्ये आठ महिन्यात १०७ बालमृत्यू; चार माता मृत्यू

धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यात १०७ बालमृत्यू व चार मातामृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती आली पुढे.
child death

child death

sakal

नारायण येवले
Updated on

चिखलदरा (जि. अमरावती) - धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यात १०७ बालमृत्यू व चार मातामृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मेळघाटात बालमृत्यू व मातामृत्यू सुरूच आहेत.

Loading content, please wait...
death
melghat
chikhaldara
maternal death
Children

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com