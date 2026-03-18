Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून अवैधरीत्या गोवंश नेताना घडली घटना

हिवरखेड : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित गाभा क्षेत्रात बारूखेडा ते सोमठाणा दरम्यान दोन मजूर अवैधरित्या गोवंश हाकलून नेत होते. त्यापैकी गुलजार नावाच्या इसमावर वाघाने हल्ला केला..त्यात गुलजारचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. ठार झालेला व्यक्ती हिवरखेड रुपराव नजीकच्या दिवाणझरी येथील रहिवासी असून त्याचे वय ६० आहे. गुलजारवर वाघाचा हल्ला पाहून घाबरलेल्या त्याच्या सोबतच्या व्यक्तीने जंगलाला आग लावून दिल्याची माहिती संबंधिताने वनविभागाने दिली..याबाबत प्राप्त माहितीनुसा १६ मार्च २०२६ रोजी वन अधिकारी एस.ए. आंबेकर वनपरिक्षेत्र अधिकारी वान व त्याचे अधिनस्त कर्मचारी हे जंगलात आग लागलेल्या भागात आग विझविण्याकरीता गेले..यावेळी त्यांना आग विझवुन परत येताना एक इसम जळालेल्या अवस्थेत आढळून आला. या ठिकाणी त्यांना सहा बैल सुद्धा दिसून आल्याने वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना जप्त केले. त्यानंतर बारुखेडा संरक्षण कुटी येथे येवुन वरिष्ठांना घटनेची माहिती देण्यात आली. घटनेची पडताळणी करत असताना अर्जुन सिताब मोरे (रा. दिवानझरी ता. तेल्हारा) यांनी वनरक्षक आर.एच. सालवकर यांना दिवानझरी येथील वन वसाहत येथे येवुन सांगितले की, माझ्या सोबत गुलजार फत्तु महल्ले (वय ६०, रा. दिवानझरी) अवैधरित्या वान अभयारण्यातून गुरे वाहतूक करत होतो..यावेळी गुलजार महल्ले याच्यावर वाघाने हल्ला केला. त्यामुळे घाबरल्याने अर्जुन याने जीव वाचविण्यासाठी जंगलाला आग लावली. त्यानुसार पोलिस व वन कर्मचारी यांनी शव ताब्यात घेतले व पुढील तपास सुरू केला आहे. याबाबत भारतीय वन अधिनियम १९२७ व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाची तपास उपवनसंरक्षक, अकोट वन्यजीव विभाग अकोट, जी.पी. टेकाडे सहा. वनसंरक्षक अकोट वन्यजीव विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुधीर आंबेकर वनपरिक्षेत्र अधिकारी वान करीत आहेत..वन परीक्षेत्रात फिरू नयेवन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अन्वये व्याघ्र प्रकल्पामध्ये प्रवेश करणे, अवैध वनचराई करणे, तसेच गोवंश तस्करी करण्यास सक्त मनाई आहे. त्या अन्वये वन कायद्यांचा भंग केल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षा तसेच दंडाचे प्रावधान आहे. आजुबाजुच्या परिसरात तसेच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये अवैध प्रकार तसेच घटना आढळून आल्यास १९२६ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन वनविभागातर्फे सुधीर आंबेकर वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वान रेंज, अकोट वन्यजीव विभाग, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प यांनी केले आहे.