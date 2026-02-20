विदर्भ

Melghat: वाण प्रकल्प परिसरात सुदृढ बिबटाचा संशयास्पद मृत्यू; वनविभागाकडून कमालीची गोपनीयता बाळगल्या जात असल्याने संशयाचे ढग दाटले

Melghat Leopard: मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वान रेंजच्या नागरतास बॅक वॉटर परिसरात पाण्यात बिबट मृतावस्थेत आढळला. मगरींच्या हल्ल्याची शक्यता व्यक्त; वन विभागाकडून शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा.
हिवरखेड : नजिकच्या हनुमान सागर, वान प्रकल्प धरणाच्या मागील बॅक वाटर परिसर, म्हणजेच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या वान रेंज मधील नागरतास बॅक वॉटर परिसरात, पाण्यामध्ये एक सुदृढ बिबट संशयास्पद स्थितीत मृतावस्थेत आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे.

