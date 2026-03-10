Success Story: आदिवासी युवकाची मेळघाटातून ब्रिटनपर्यंतची झेप; चिलाटी येथील किशोर बेठेकर यांना ब्रिस्टल विद्यापीठात प्रवेश

चिखलदरा : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरातील चिलाटी या दुर्गम आदिवासी गावातून आलेल्या किशोर लखाजी बेठेकर या युवकाने इंग्लंडमधील प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल येथे उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवून महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे..अत्यंत मर्यादित शैक्षणिक सुविधा, भाषेची अडचण आणि आर्थिक परिस्थिती यासारख्या अनेक अडचणींवर मात करीत त्याने ही झेप घेतली असून त्याची ही यशोगाथा ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..Premium| Study Abroad Government Scholarships: आर्थिक परिस्थिती नसेल तरीही परदेशी शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण होणार!.किशोर हा कोरकू आदिवासी समाजातून येतो. मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील एका दुर्गम गावात त्याचे बालपण गेले. सुमारे ६० घरांच्या या गावात शिक्षणाच्या आणि संवादाच्या संधी मर्यादित आहेत. प्राथमिक शिक्षण त्याने झेडपी शाळेत पूर्ण केले. पुढे माध्यमिक शिक्षणासाठी त्याला मेळघाटाबाहेर जावे लागले. सुरवातीला मराठी भाषेतील संवाद ही त्याच्यासाठी मोठी अडचण होती, कारण त्याची मातृभाषा कोरकू आहे. मात्र या अडचणींवर मात करीत त्याने शिक्षणाची वाट कायम ठेवली, तो आज आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एक आदर्श ठरत आहे..शालेय शिक्षणानंतर उच्च शिक्षणासाठी तो मुंबईला गेला आणि २०२२ मध्ये सावित्रीबाई जोतिराव महाविद्यालयातून सामाजिक कार्याची पदवी मिळविली. पुढे जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठात शिक्षण घेण्याचे त्याचे स्वप्न होते. परंतु परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश, अर्ज प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती आणि मार्गदर्शन याबाबत माहिती व साहाय्य मिळणे हे ग्रामीण व आदिवासी पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठे आव्हान असते. या टप्प्यावर एकलव्य इंडिया फाउंडेशन त्याच्यासोबत २०१८-१९ पासून सोबत आहे..एकलव्यच्या आदिवासी ग्लोबल स्कॉलर्स प्रोग्रॅमने त्याला महत्त्वाचे मार्गदर्शन दिले. किशोर शिवाय अजून दोन आदिवासी विद्यार्थ्यांना जागतिक विद्यापीठाच्या स्कॉलरशिप मिळाल्या आहेत. एकलव्य इंडिया फाउंडेशन ही संस्था ग्रामीण, आदिवासी आणि वंचित पार्श्वभूमीतील पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करते. किशोर बेठेकर यांची ही यशोगाथा मेळघाटसारख्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे..भोपाळ येथे प्रोजेक्ट असिस्टंटकिशोर बेठेकर याने केलेल्या मेहनतीमुळे सध्या भोपाळ येथील एकलव्य ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रोजेक्ट असिस्टंट म्हणून कार्यरत आहेत. त्याला मुंबईत एम करताना विद्यादान सहायक मंडळ, ठाणे यांनी आर्थिक मदत केली, त्यामुळे त्याने आपल्या पदव्युत्तर पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. यासाठी त्यांना एकलव्य इंडिया फाउंडेशनने मार्गदर्शन केले..शेतीवर चालते कुटुंबाची उपजीविकामाझ्या कुटुंबात एकूण सात जण आहोत. आई, वडील, मी, माझ्या तीन बहिणी आणि एक लहान भाऊ. आमच्याकडे सुमारे तीन एकर शेती आहे. माझे आई-वडील शेती करतात. आमचे उपजीविकेचे मुख्य साधन शेती आणि जंगलावर अवलंबून आहे, अशी माहिती किशोर बेठेकर यांनी दिली..शैक्षणिक वाटचालकिशोर बेठेकर यांचे प्राथमिक शिक्षण इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा, रेवासा येथे झाले. त्यानंतर इयत्ता आठ ते १० वीपर्यंतचे शिक्षण अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा, हातरू येथे पूर्ण केले. पुढे इयत्ता ११ व १२ (विज्ञान शाखा) शासकीय आश्रम शाळा, जारिदा येथे पूर्ण केले. पदवी शिक्षणासाठी मी सावित्री जोतिराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ येथून बीएसडब्ल्यू पूर्ण केले. त्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई येथून एम. ए. एज्युकेशन ही पदवी प्राप्त केल्याची माहिती किशोर बेठेकर यांनी दिली..Vijay Pawar: बीड लैंगिक छळ प्रकरणातल्या विजय पवारचे कारनामे! RTE कायद्याला जुमानत नव्हता, सरकारी कार्यालयात घातला होता गोंधळ.मेळघाटसारख्या दुर्गम भागातून जागतिक विद्यापीठात शिक्षण घेण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांनीही मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून ती पूर्ण करावीत.- किशोर बेठेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.