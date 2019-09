धामणगाव रेल्वे (अमरावती) : निम्न वर्धा प्रकल्पाची पाणीपातळी वाढल्याने दुर्गवाडा, धारवाडा या गावांना धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, दुर्गवाडा येथील एका शेतमजुराचा धरणाच्या "बॅक वॉटर'मध्ये बुडून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारला (ता. 22) दुपारी चारच्या सुमारास घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार असे की, दुर्गवाडा येथील धनराज आनंदराव निस्ताने (45) हे गावानजीक असलेल्या निम्न वर्धा धरणाच्या बॅक वॉटरमध्ये पुलाजवळ पडले, असे त्यांचा मुलगा तेजस निस्ताने याने सांगितले. धनराज निस्ताने त्यांना जवळच्या अंजनसिंगी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भरती केले असता तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.

Web Title: men Drown in the back water of the dam