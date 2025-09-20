विदर्भ

Nagpur Crime: कामठी येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; नराधमास अटक

Nagpur News: जुनी कामठी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या न्यू खलाशी लाईन परिसरात राहणाऱ्या एका १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर शेजारी राहणाऱ्या नराधमाने अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कामठी : जुनी कामठी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या न्यू खलाशी लाईन परिसरात राहणाऱ्या एका १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर शेजारी राहणाऱ्या नराधमाने अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
vidarbha
posco
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com