Nagpur Crime: कामठी येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; नराधमास अटक

कामठी : जुनी कामठी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या न्यू खलाशी लाईन परिसरात राहणाऱ्या एका १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर शेजारी राहणाऱ्या नराधमाने अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. .या प्रकरणी रोहित अशोक पाटील (वय ३५, रा. न्यू खलाशी लाईन, कामठी) याला जुनी कामठी पोलिसांनी अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑगस्ट रोजी दुपारच्या सुमारास पीडित मुलगी आरोपीच्या मुलासोबत घरात खेळत असताना, रोहित पाटील याने लपाछपी खेळण्याच्या बहाण्याने तिला बेडरूममध्ये नेले..दरवाजा आतून बंद करून त्याने तिच्यावर जबरदस्ती केली आणि कोणाला काही सांगितल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली. घाबरलेल्या मुलीने हा प्रकार कोणालाही सांगितला नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून मुलीच्या वागण्यात बदल दिसून आल्याने तिच्या आईने विश्वासात घेऊन विचारणा केली असता, मुलीने संपूर्ण प्रकार सांगितला त्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी पीडितेच्या आईने जुनी कामठी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Pune Police : घराचा धागा पुन्हा जुळला; पोलिसांनी तरुणीला दिला मायेचा आधार .या प्रकरणी आरोपीविरोधात कलम ६५(१), ३५१(२) सह पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात आली. ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रशांत जुमडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक मीना झाडे यांनी पार पाडली.