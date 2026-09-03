विदर्भ

Amravati Crime : अमरावतीत भररस्त्यावर मुलीचा खून; हल्लेखोराचा शोध सुरू: तपास पथकांची नियुक्ती

अमरावती शहरात एका अल्पवयीन महाविद्यालयीन मुलीवर गुरुवारी चाकूने वार करून तिचा खून करण्यात आल्याची घटना घडली.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती - शहराच्या रवीनगर चौकात नाल्याच्या काठावर एका अल्पवयीन महाविद्यालयीन मुलीवर गुरुवारी चाकूने वार करून तिचा खून करण्यात आल्याची घटना घडल्याने खळबळ उडाली. हल्ल्याचे ठोस कारण समजू शकले नाही.

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