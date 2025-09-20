विदर्भ
Bhandara Crime: लाखांदूर कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाचा गैरवर्तन; अल्पवयीन विद्यार्थिनीची छेडछाड
Crime News: बारव्हा येथील कनिष्ठ महाविद्यालयात १२ वीतील विद्यार्थिनीवर प्राध्यापकाने छेडछाड केल्याची चर्चा आहे. पीडितेने चाइल्ड हेल्पलाइनद्वारे बालकल्याण समितीकडे तक्रार नोंदवली.
लाखांदूर : कॉलेज सुटल्यावर गावी जाण्यासाठी नातेवाईकाची वाट पाहत असलेल्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीची एका प्राध्यापकाने छेडछाड केल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणी पीडितेने चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांकावरून बालकल्याण समितीकडे तक्रार नोंदवली.