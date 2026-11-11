Water Storage: मिर्झापूर प्रकल्पात केवळ ११ टक्के जलसाठा ;दुष्काळी स्थितीने चिंता वाढविली; उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाईचे सावट

शिरपूर जैन : यंदाच्या पावसातील अनियमिततेचा फटका मिर्झापूर लघुसिंचन प्रकल्पालाही बसला आहे. शिरपूर जैन गावाजवळील या प्रकल्पात सध्या केवळ ११ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने आगामी काळातील पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच जलसाठ्याने तळ गाठण्यास सुरुवात केल्याने शेतकरी आणि नागरिकांची चिंता वाढली आहे..शिरपूर जैन परिसरातील शेती आणि ग्रामीण भागातील पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने मिर्झापूर लघुसिंचन प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. मात्र, यंदा पावसाने दीर्घकाळ खंड दिल्याने प्रकल्पातील जलसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. दुसरीकडे, मालेगाव तालुक्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, रब्बी हंगामासाठीही शेतकऱ्यांना पाण्याची चिंता सतावत आहे..प्रकल्पात केवळ ११ टक्के जलसाठा उपलब्ध असल्याने आगामी काळात शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रब्बी पिकांना पाण्याची गरज असताना उपलब्ध साठा कमी असल्याने सिंचनाचे नियोजनही अडचणीचे ठरणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासनाने आतापासूनच पाणी नियोजन आणि पर्यायी उपाययोजनांवर भर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..उन्हाळ्यापूर्वीच टंचाईचे सावटपाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा संभाव्य संकटाचा अंदाज घेऊन प्रशासनाने पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा उन्हाळ्यात शेतकरी आणि नागरिकांना पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो..प्रशासनाने आताच नियोजन करावेमिर्झापूर प्रकल्पातील कमी झालेला जलसाठा लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने नियमित पाणीपातळीची पाहणी करावी. उपलब्ध पाण्याचा वापर, पिण्याच्या पाण्याचे प्राधान्य आणि संभाव्य टंचाई यांचा विचार करून काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.