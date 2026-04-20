Buldhana News: मिर्झापूर लघु सिंचन प्रकल्पातून गाळ उपसा करण्यास अडवणूक; प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी; शेतकऱ्यांना होणार लाभ

शिरपूर जैन: येथून अगदी जवळच असलेल्या मिर्झापूर लघु सिंचन प्रकल्पातून गाळ उपसा करण्यास काही लोकांकडून अडवणूक करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने संबंधित लोकांची चौकशी करून कारवाई करावी व प्रकल्पातील गाळ उपसा खुला करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे..शिरपूर जैनपासून जवळच असलेला मिर्झापूर लघु जलसिंचन प्रकल्प मागच्या काही वर्षापासून कार्यान्वित झालेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जमीन ही सिंचनाखाली आलेली आहे. अनेक गावांची तहान या प्रकल्पावर अवलंबून आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत अनेक सभावतालच्या गावांमध्ये येथून पाणीपुरवठा होत आहे..तसेच शेतकऱ्यांनी सुद्धा पाइपलाइन द्वारे या जलसाठ्यातून पाणी त्यांच्या शेतावर नेले आहे. त्यामुळे या सिंचन प्रकल्पाचा जलसाठा वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठीच शासनाकडून गाळ उपसा करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. या धरणाच्या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर गाळ उपसा करण्यास शेतकरी तयार आहे. मात्र, या शेताचे पूर्वी मालक असलेले शेतकरी गाळ उपसा करण्यास अडवणूक आहेत करत आहेत. धरण क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीवर या शेतकऱ्यांचा कुठलाही प्रकारचा सध्या अधिकार राहिलेला नाही..मात्र, सदर शेतकरी गाळ उपसा करण्यासाठी पैशाची मागणी करून गाळ उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक करत आहेत. तसेच सरकारी पाणंद रस्त्याने गाळाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची अडवणूक करून पैशाची मागणी सुद्धा करण्यात येत आहे..या धरण क्षेत्रातून गाळाचा उपसा झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जलसाठा वाढून त्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना. व पाणीपुरवठा होत असलेल्या अनेक गावांना होणार आहे. मात्र, स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी काही व्यक्ती गाळ उपसा करण्यासाठी अडवणूक करत आहेत. शासनाने या गंभीर बाबीची तात्काळ दखल घ्यावी, या अडवणूक करणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करावी. व गाळ उपसा खुला करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.."मिर्झापूर लघु सिंचन प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातून गाळ उपसा करण्यासाठी पूर्वी मालक असलेले शेतकरी गाळ उपसा करण्यासाठी पैशाची मागणी करून अडवणूक करत आहेत. शासनाने संबंधितांवर कारवाई करून गाळ उपसा खुला करावा."- बंडू देशमुख, शेतकरी, शिरपूर.