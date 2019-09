वानाडोंगरी (जि. नागपूर) : हिंगणा तालुक्‍यात दरवर्षी रस्त्यांची नवीन कामे व जुन्या रस्त्यांची डागडुजी केली जाते. तरीही रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे चांगले रस्ते खराब होतात. परंतु, यंदा हिंगणा तालुक्‍यात अतिवृष्टी झाली नाही. तरीसुद्धा रस्ते का खराब झाले, असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे.

जिल्ह्यातील 263 किमीचे रस्ते खराब झाले असून, 60 कोटींचा प्रस्ताव ग्रामविकास खात्याला पाठविला आहे. यात हिंगणा तालुक्‍यातील 18 रस्त्यांचा समावेश आहे. अतिवृष्टी झाली नसतानाही तालुक्‍यातील 18 रस्ते कसे खराब झाले? हा चर्चेचा विषय आहे. हिंगणा बसस्थानकापासून राजीवनगरपर्यंतच्या हिंगणा-नागपूर या मुख्य रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. राजीवनगर बसस्थानकावर फार मोठे खड्डे पडलेले आहेत. शांतीनिकेतन शाळेसमोरील मुख्य रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचलेले आहे. नागनदीच्या पुलाजवळसुद्धा खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत. हिंगणा ते मिहान, हिंगणा-कवडस मार्गे वर्धेला जाणाऱ्या रस्त्याचीसुद्धा दयनीय अवस्था झाली आहे.

